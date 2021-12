En diciembre, presentan los eventos de “En casa para las fiestas” para continuar con la Recuperación del centro de la Ciudad

SEATTLE (1° de diciembre de 2021) – Tras el gran éxito que este verano tuvieron las “Semanas de Bienvenida”, el día de hoy, la alcaldesa Jenny A. Durkan anunció que la Ciudad convocará a los colaboradores comunitarios creativos para festejar “En casa para las fiestas”, una serie de eventos festivos en Pioneer Square, Pacific Place, Japantown, y el Distrito Internacional del Barrio Chino. En colaboración con la Asociación del Centro de Seattle, las Semanas de Bienvenida de la Ciudad de Seattle convocaron a unas 30,000 personas al centro de la Ciudad, contrató a cientos de trabajadores creativos para activar espacios públicos históricos de arte y cultura, y estimuló a los consumidores a gastar decenas de miles de dólares en los pequeños negocios.

Desarrollado en colaboración con los accionistas del centro de la Ciudad como parte del Plan de camino a la recuperación del centro de la Ciudad, las Semanas de Bienvenida de Seattle demostraron lo esencial que son los trabajadores creativos y culturales para la recuperación económica y comunitaria. Una vez más, el calendario de festividades “En casa para las fiestas” será animado por organizaciones comunitarias y creativos, con eventos que se realizarán en todo el centro de la Ciudad durante el mes de diciembre.

“Las Semanas de Bienvenida de la Ciudad tuvieron un gran éxito, y seguimos atrayendo, de manera segura, a los visitantes y habitantes al centro de la ciudad conjuntamente con organizaciones comunitarias, pequeños negocios y artistas. Estos eventos y otras actividades en el centro de la Ciudad continuarán apoyando nuestra recuperación durante las fiestas”, dijo la alcaldesa Durkan.

La Ciudad está apoyando intencionalmente a las festividades inclusivas y a los creativos de las comunidades negras, indígenas y de personas de color a través de estas activaciones festivas. El evento de inauguración del 5 de diciembre, From the Light (A partir de la luz), fue programado por The Famila Collective, una agencia creativa formada por musulmanes, y se realizará en AXIS en Pioneer Square. La instalación de iluminación interactiva junto con la música y poesía invitan al público a un espacio que estuvo inactivo durante gran parte de la pandemia. El coproductor de From the Light (A partir de la luz), Essam Muhammad de The Famila Collective, quien recientemente fue declarado por KEXP como “la nueva voz de Southend”, ha seleccionado un grupo de creativos musulmanes.

“Apreciamos que la Ciudad mantenga un espacio para el diverso talento musulmán donde podemos conservar nuestra cultura a través de la expresión creativa a medida que el desplazamiento continúa ejerciendo presión en nuestras comunidades”, dijo Essam. “From the Light (A partir de la luz) será una noche histórica para Seattle, algo que nunca antes se había hecho”.

Una vez más, para apoyar a los pequeños negocios del centro, la Ciudad está trabajando en colaboración con Intentionalist para realizar promociones en los restaurantes y los pequeños negocios minoristas del centro, destacando aquellos que son propiedad de personas negras, indígenas y de color (BIPOC), mujeres y LGBTQ+. Un mapa en línea, guías, y promociones animan a la comunidad a comer, beber y comprar productos locales en esta época de fiestas.

Otra activación liderada por la Ciudad para apoyar la recuperación de los pequeños negocios, creativos y vecindarios del centro de la ciudad es un nuevo programa llamado “Shop to the Beat (Compras al son de la música)“. La Oficina de Desarrollo Económico está colaborando con Gigs4U para emparejar a músicos y pequeños negocios minoristas a presentarse en las tiendas durante las horas altas, lo cual aumentará la circulación de personas y las ventas para los minoristas y proporcionará un pago competitivo a los músicos que se vieron considerablemente afectados por la pandemia.

En diciembre, se realizarán más eventos festivos organizados por la comunidad en todo el centro de la Ciudad. La Asociación del centro de Seattle decorará el centro de la Ciudad con esculturas iluminadas y un árbol de 40 pies, además de presentar eventos festivos. Participe en una búsqueda del tesoro navideña, caliéntese con chocolate caliente, galletas y conciertos en Westlake Park, y descubra un paraíso invernal escondido a través de la realidad aumentada. La Alianza para Pioneer Squareactivará la calle Occidental con mercados festivos, pausas para tomar café, un “Howliday” para los amantes de los perros, y estacionamiento gratuito los sábados para aquellos que muestren un comprobante de compra en un negocio de Pioneer Square. Pike Place Market ofrece Viernes de villancicos del centro de adultos mayores Figgy Pudding , fotos gratis con Santa Claus , papel de regalo ecológico y personalizado con el tema del Mercado y El anual mercado festivo nocturno lleno de obsequios únicos hechos a mano.

A continuación se encuentra una reseña de los eventos patrocinados por la Ciudad y colaboradores, y se añadirán detalles a la página web de Recuperación del centro de la Ciudad. Los eventos son gratuitos y para todas las edades. Se solicitará un comprobante de vacunación para ingresar a eventos en espacios cerrados según las pautas de salud pública.

From the Light (A partir de la luz)

Una instalación interactiva de iluminación y experiencia acústica seleccionada por creativos musulmanes de Southend de The Famila Collective para brindar cordialidad y paz al centro de la Ciudad de Seattle.

Fecha: Domingo, 5 de diciembre

Hora: De 5 p. m. a 10 p. m.

Lugar: AXIS Pioneer Square - 308 1st Avenue S, Seattle, WA 98104

Proyecto Onyx de inicio a las festividades

La exhibición Gallery Onyx Fine Arts para el mes de diciembre contará con obras de arte originales, charlas de los artistas, lecturas de poesía écfrasis y adornos festivos decorados por miembros de la comunidad de artistas afrocéntricos.

Fecha: Del 2 al 29 de diciembre

Hora: Abierto de jueves a domingo, de 12 p. m. a 6 p. m.

Lugar: Centro comercial Pacific Place en 6th Avenue y Pine Street, Seattle, 98121

Chinatown-International Block Party (Cuadras fiesteras del Barrio Chino)

CID Block Party (Cuadras fiesteras del Distrito Internacional del Barrio Chino) es un grupo formado por voluntarios comunitarios y propietarios de pequeños negocios que aspira a promover y celebrar el Distrito Internacional del Barrio Chino (CID). Para el mes de diciembre, la serie de Celebraciones festivas CID contará con una Búsqueda del tesoro en el vecindario, una Fiesta virtual CID y Karaoke de villancicos o “Karaoling” en los pequeños negocios participantes dentro del distrito. Fecha:Durante todo el mes de diciembre

Lugares: Por confirmar

Japantown Jingle

Japantown Neighbors (vecinos de Japantown) es una organización comunitaria multigeneracional del Distrito Internacional del Barrio Chino. Durante el mes de diciembre, Japantown Neighbors en colaboración con el Museo Wing Luke, estarán promoviendo a los pequeños negocios en Japantown, la iluminación de los árboles en Chiyo’s Garden y en las calles Jackson y Main, y otras actividades públicas para unir a las comunidades. Japantown Jingle también organizará la campaña “Yo deseo o yo anhelo (I wish or I hope)”. Los visitantes y compradores de Japantown pueden entregar un formulario de inscripción “YO DESEO” a los vecinos de Japantown para ser exhibido en el Árbol de los deseos: Kibou no Ki. Se invita a los visitantes a escribir sus anhelos para el futuro y estos también participarán en un sorteo gratuito de premios y tarjetas de regalo de restaurantes, negocios minoristas y proveedores de servicios de Japantown. Fecha: Durante todo el mes de diciembre

Lugares: Por confirmar

Spirit of Ire Holiday Market (Mercado Festivo Spirit of Ire)

Spirit of Ire, es un grupo de artistas y organizadores comunitarios liderado por negros que está creando un espacio para que los creativos locales aprendan y trabajen en el histórico Centro Cultural y de las Artes Inscape. Spirit of Ire tiene como objetivo cultivar un ecosistema que genere y mantenga puestos de trabajo en las artes para las personas de color en Seattle. Durante el mes de diciembre, la organización albergará eventos como Mercados de comerciantes de personas negras, indígenas y de color (BIPOC), Noches de cine, Noches de micrófono abierto, para apoyar y promover a los artistas y propietarios de pequeños negocios locales.

Fecha: Durante todo el mes de diciembre

Lugar: Edificio Inscape Arts, 815 Seattle Blvd S, Seattle, 98134

Promociones de pequeños negocios a través de Intentionalist

De forma similar a las Semanas de Bienvenida, Intentionalist elaboró un mapa y una guía en línea de los restaurantes y tiendas minoristas del centro con promociones patrocinadas por la Ciudad, destacando a los pequeños negocios que son propiedad de mujeres, de personas negras, indígenas y de color (BIPOC), y LGBTQ +. El mapa y la guía se encuentran aquí.

Downtown Seattle Association (Asociación del centro de Seattle)

Aquí se puede ver la lista completa de eventos festivos.

Alliance for Pioneer Square (La alianza para Pioneer Square)

Vea aquí la lista completa de los eventos festivos y el calendario aquí.

Pike Place Market

Vea aquí la lista completa de los eventos festivos y los detalles del Holiday Night Market (Mercado festivo nocturno) aquí.