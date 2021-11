Recomendaciones para reunirse de forma segura esta temporada de fiestas

Esta temporada de fiestas es un tiempo para compartir con la familia y los amigos, Y este año, las fiestas podrán ser más seguras. Gracias a que muchas personas, incluyendo a los niños, se han vacunado, nuestras celebraciones serán “casi normales”, permitiéndonos reunirnos en persona como acostumbramos.

Pero eso no significa que debamos bajar la guardia en el cuidado y protección contra el virus. El COVID-19 todavía se está propagando en nuestras comunidades. Ya sea que usted organice una reunión, vaya a una reunión de familiares o amigos, o viaje nacional o internacionalmente, la forma en que elija celebrar las fiestas puede afectar no solo su seguridad, sino también la de sus seres queridos, así como a miembros de la comunidad.

Justo a tiempo para esta temporada, la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 también está ampliamente disponible. Vacunarse y recibir su dosis de refuerzo es la mejor manera de mantener a todos seguros en las reuniones que realice en esta temporada de fiestas.

Lea estas recomendaciones para recibir más consejos y así mantener a su familia saludable y segura en esta temporada.

¿Cómo organizar una reunión con amigos y familiares de manera segura?

¿Organizará usted una reunión en las próximas semanas? Puede ser estresante organizar una reunión en donde participen familiares y amigos mientras promueve las medidas de seguridad para protegerse del COVID-19. Prepararse con anticipación puede ayudar a aliviar algo del estrés.

Los expertos médicos, incluido el Dr. Anthony Fauci, afirman que, si todas las personas están completamente vacunadas, pueden reunirse de manera segura en lugares cerrados tomando algunas precauciones.

Algunas recomendaciones importantes antes de organizar una reunión:

Revise su lista de invitados. Si planea reunirse con personas que viven en distintos hogares en donde algunos no se han vacunado aún, la opción más segura es organizar una reunión virtual. ¿Hay personas que irán a su reunión que puedan estar en mayor riesgo, incluidos niños pequeños que aún no califican para la vacunación? ¿Tiene un espacio lo suficientemente amplio para que sus invitados mantengan la distancia? Si no es así, hacer la reunión en forma virtual siempre es una opción segura.

Si planea reunirse con personas que viven en distintos hogares en donde algunos no se han vacunado aún, la opción más segura es organizar una reunión virtual. ¿Hay personas que irán a su reunión que puedan estar en mayor riesgo, incluidos niños pequeños que aún no califican para la vacunación? ¿Tiene un espacio lo suficientemente amplio para que sus invitados mantengan la distancia? Si no es así, hacer la reunión en forma virtual siempre es una opción segura. Realice la reunión al aire libre. Las reuniones al aire libre, si el clima lo permite, son mucho más seguras que en espacios cerrados. Si debe estar adentro del hogar, elija un lugar donde haya buena ventilación; por ejemplo, una habitación con ventanas abiertas.

Las reuniones al aire libre, si el clima lo permite, son mucho más seguras que en espacios cerrados. Si debe estar adentro del hogar, elija un lugar donde haya buena ventilación; por ejemplo, una habitación con ventanas abiertas. Haga una reunión corta y con pocas personas. Cuando se trata de reunirse con personas que no viven en su hogar, cuanto más pequeña sea la reunión es mejor. Las reuniones cortas, con un horario fijo, también ayudan a mantener los espacios y superficies debidamente desinfectados.

Cuando se trata de reunirse con personas que no viven en su hogar, cuanto más pequeña sea la reunión es mejor. Las reuniones cortas, con un horario fijo, también ayudan a mantener los espacios y superficies debidamente desinfectados. Piense en la seguridad de los niños. Los niños pueden tener problemas para mantenerse a una distancia de 6 pies o dos metros entre ellos. Por lo tanto, es importante usar mascarillas (para niños mayores de 2 años), mantener la distancia entre los invitados cuando sea posible (seis pies o dos metros) y lavarse las manos frecuentemente. Aunque los niños de 5 años en adelante ahora pueden recibir la vacuna contra el COVID-19, es posible que no estén completamente vacunados para la temporada de vacaciones. Continúe tomando precauciones como el uso de mascarillas y la distancia social hasta que todos estén completamente vacunados.

Los niños pueden tener problemas para mantenerse a una distancia de 6 pies o dos metros entre ellos. Por lo tanto, es importante usar mascarillas (para niños mayores de 2 años), mantener la distancia entre los invitados cuando sea posible (seis pies o dos metros) y lavarse las manos frecuentemente. Aunque los niños de 5 años en adelante ahora pueden recibir la vacuna contra el COVID-19, es posible que no estén completamente vacunados para la temporada de vacaciones. Continúe tomando precauciones como el uso de mascarillas y la distancia social hasta que todos estén completamente vacunados. Pregunte acerca del estado de salud de las personas. Pregunte si alguien ha tenido síntomas de COVID-19 en las últimas dos semanas. Pida a los invitados que se tomen la temperatura antes de llegar a la reunión. Cualquier persona que no se sienta bien, debe quedarse en casa.

Pregunte si alguien ha tenido síntomas de COVID-19 en las últimas dos semanas. Pida a los invitados que se tomen la temperatura antes de llegar a la reunión. Cualquier persona que no se sienta bien, debe quedarse en casa. Háganse la prueba del COVID-19. Aunque puede ser incómodo decirle esto a sus familiares o invitados, las personas que no estén vacunadas deben hacerse la prueba 72 horas antes de la reunión, o hacerse una prueba rápida en casa el día de la reunión. Las personas completamente vacunadas también deben considerar la opción de hacerse la prueba, especialmente si asisten a una reunión con niños pequeños o personas de mayor riesgo de contagio.

Aunque puede ser incómodo decirle esto a sus familiares o invitados, las personas que no estén vacunadas deben hacerse la prueba 72 horas antes de la reunión, o hacerse una prueba rápida en casa el día de la reunión. Las personas completamente vacunadas también deben considerar la opción de hacerse la prueba, especialmente si asisten a una reunión con niños pequeños o personas de mayor riesgo de contagio. Agregue la aplicación Notifica WA a su teléfono inteligente. Notifica WA le alertará si pudo haber estado expuesto al COVID-19 y le avisará a otras personas de forma anónima si estuvieron cerca de alguien que dio positivo en la prueba.

Para obtener más consejos sobre reuniones, visite https://coronavirus.wa.gov/es/reuniones.

¿Cómo viajar de manera segura para una reunión?

¿Viajará en esta temporada de fiestas? ¡Usted no es el único! A principios del mes de noviembre, las reservaciones de boletos para viajar por avión para la semana de Acción de Gracias aumentaron un 78% comparado con el año pasado, e incluso están ligeramente por encima del año 2019.

Con los aeropuertos llenos y las carreteras con mucho tránsito, todos, independientemente del estado de vacunación, necesitamos tener mucho cuidado. Y dependiendo de su estado de vacunación, puede que se requiera precauciones adicionales.

Si todos los miembros de su familia están completamente vacunados, y los familiares a quien visita también están todos completamente vacunados, puede viajar con seguridad. Si va a viajar dentro de los Estados Unidos, no necesitará ponerse en cuarentena ni hacerse la prueba.

Si no está completamente vacunado, reconsidere sus planes de viaje. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no recomiendan viajar a las personas que no están vacunadas. Si no está completamente vacunado y debe viajar, siga las recomendaciones de los CDC con respecto a viajes nacionales o viajes internacionales para personas no vacunadas. Esto incluye hacerse una prueba de COVID-19 de 1 a 3 días antes de su viaje y ponerse en cuarentena cuando regrese.

Todos los viajeros, independientemente de su estado de vacunación, deben hacer lo siguiente:

Infórmese sobre la situación actual del COVID-19 en el destino al que viaja (solo en inglés).

Asegúrese de comprender y seguir todas las restricciones de viaje estatales, locales y territoriales, incluido el uso de mascarillas, comprobante de vacunación, pruebas de COVID-19 y requisitos de cuarentena.

¡Póngase la mascarilla! Todas las personas mayores de 2 años de edad, independientemente de su estado de vacunación, deben usar mascarillas en los aviones y en los aeropuertos, en el transporte público y en los vehículos de viaje compartido.

Si viaja en avión, verifique si su aerolínea requiere alguna prueba de COVID-19, comprobante de vacunación, así como otros documentos.

Prepárese para ser flexible durante su viaje, porque las restricciones y políticas pueden cambiar durante su viaje.

No viaje si está enfermo, si ha estado expuesto al COVID-19 o si dio positivo al COVID-19.

Disfrute de la temporada de fiestas, ¡de forma segura!