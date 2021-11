López Obrador propondrá a la primera mujer gobernadora del Banco de México

Tweet on Twitter

Ciudad de México, 24 nov (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló este miércoles que nominará a la actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, para ser la primer mujer gobernadora del Banco de México (Banxico).

El presidente hizo este anuncio tras la polémica del martes, cuando se difundió que había retirado desde agosto la candidatura de Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda de López Obrador, que estaba nominado desde junio.

“En efecto, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México, voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda”, declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina.

La eliminación de la candidatura a gobernar el banco central causó revelo el martes, cuando columnas políticas informaron por la mañana del hecho, confirmado en la tarde por el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Monreal dijo que el presidente retiró del Senado la postulación de Herrera desde agosto, pero el exsecretario de Hacienda informó en Twitter que López Obrador se lo comunicó hace apenas una semana.

Cuestionado por la prensa por irregularidades en la candidatura de Herrera, López Obrador respondió “no, ninguna”.

“Tenemos que buscar siempre lo mejor y consideramos que dadas las circunstancias es muy importante que sea Victoria Rodríguez”, indicó.

El mandatario argumentó que el cambio de nombramientos también responde a la paridad de género que busca su gobierno.

Con la postulación de Rodríguez Ceja, López Obrador habrá propuesto a dos hombres y dos mujeres de un total de cinco integrantes que conforman la Junta de Gobierno de Banxico: Jonathan Heath, Gerardo Esquivel y Galia Borja.

“Queremos que participen mujeres, que se lleve a cabo este cambio, reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaria de Egresos, ha estado actuando muy bien, con un desempeño ejemplar, es la encargada del manejo de las inversiones públicas y ha actuado con mucha responsabilidad”, dijo.

El mandatario aseveró que a la subsecretaria se “debe el que haya estabilidad financiera, el que no se haya recurrido a deuda adicional, es una muy buena servidora pública”.

Rodríguez Ceja es licenciada en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm) y cuenta con una maestría en economía por El Colegio de México (Colmex).

En la Administración Publica ha sido subsecretaria de Egresos, asesora del secretario, directora general de Política Presupuestal, directora general de Egresos “A” y directora de Deuda en la Secretaría de Finanzas dentro del Gobierno de Ciudad de México (GCDMX).

El presidente López Obrador descartó que la polémica de la candidatura de Herrera haya afectado a indicadores financieros como el tipo de cambio, que esta semana se ha acercado a 21 pesos mexicanos por dólar, su nivel más débil desde marzo.

“Se está moviendo el tipo de cambio porque se está fortaleciendo el dólar, pero es un fenómeno mundial, externo, no tiene nada que ver con el nombramiento del Banco de México, es otra cosa”, argumentó.