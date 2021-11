Investigan a policías por no ayudar a un indocumentado hispano secuestrado

Denver (CO), 24 nov (EFE News).- Las autoridades de Denver investigarán a varios policías locales por haberse negado a intervenir en favor de un hispano indocumentado que había sido secuestrado por un grupo de falsos cazarrecompensas que buscaban miles de dólares para liberarlo, confirmó el Departamento de Seguridad de esta ciudad.

Según se informó, el pasado 4 de noviembre la familia de José Salguero Martínez, de 25 años, llamó al Departamento de Policía de Denver (DPD) para denunciar que el joven había sido secuestrado a punta de pistola por cinco hombres, quienes durante el incidente actuaron con violencia contra el inmigrante, su esposa y sus hijos.

Sin embargo, los agentes de DPD se negaron inicialmente a responder a la emergencia y luego, cuando llegaron al lugar donde mantenían secuestrado a Salguero, se negaron a intervenir. Por eso, el DPD inició una investigación interna que busca determinar “por qué los oficiales se alejaron de un caso de secuestro”.

El Departamento de Seguridad de Denver informó que este tipo de investigaciones lleva unos 45 días para completarse y que también participará el fiscal del condado de Arapahoe, porque tiene jurisdicción sobre Aurora, donde reside Salguero y donde el inmigrante fue eventualmente liberado por la policía de esa ciudad.

Por razones obvias, ni el Departamento de Seguridad ni el DPD proporcionaron detalles de la investigación, por lo que ni siquiera se sabe cuántos policías están siendo investigados. A la vez, se indicó que, por la complejidad del caso, se anticipa que el reporte inicial se presentará no antes de mediados de enero de 2022.

En cuanto al incidente, documentos difundidos por la Policía de Aurora revelan que cinco hombres vestidos de negro y fuertemente armados forzaron la puerta de la vivienda de Salguero y, presentándose como cazarrecompensas, lo golpearon y esposaron, diciendo que lo buscaban por una inexistente orden de arresto en su contra emitida en Nueva York en 2015.

El inmigrante fue llevado a un hotel de la zona desde donde William Holland, de 40 años y cabecilla del grupo, le pidió a la familia de Salguero 1.500 dólares para no entregarlo a las autoridades federales de inmigración. Cuando la familia dijo que ya tenía ese dinero, la cifra del rescate saltó a 5.000 dólares. Fue entonces cuando la tía del secuestrado llamó al DPD.

Los oficiales que respondieron dijeron que “no había nada sospechoso” y que los cazarrecompensas eran legítimos. Sin embargo, después se supo que Holland era buscado por seis casos similares de extorsión (algunos en el condado de Arapahoe) y que no existía ningún pedido de captura, ni estatal ni federal, contra Salguero.

Los secuestradores trasladaron entonces al inmigrante a otro hotel, en este caso en Aurora, lo que permitió la intervención de la Policía de esa ciudad, que liberó a Salguero y arrestó a Holland y a uno de sus cómplices, Brandon Sharp, de 34 años, mientras que otros tres sospechosos se dieron a la fuga.

Los detenidos y los prófugos ahora enfrentan numerosos cargos penales, incluyendo secuestro, extorsión y pretender ser oficiales de policía.

Por su parte, por medio de un comunicado, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) afirmó que este tipo de “feos incidentes” refuerzan “el temor de los indocumentados de llamar a la policía”, sosteniendo que la falta de una reforma migratoria causa que “estas personas sean explotadas”.

Según la Oficina del Censo, los inmigrantes representan el 10 % de los 5,8 millones de habitantes de Colorado. Y CIRC estima que en este estado residen unos 150.000 indocumentados, la gran mayoría de ellos en el área de Denver.