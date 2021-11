Ocho consejos para evitar estafas en las compras navideñas

Los Ángeles, 23 nov (EFE).- Productos de marca falsificados y de menor calidad, aparatos electrónicos que se sobrecalientan o cosméticos que pueden dañar su piel. Dentro de un papel de regalo pueden venir también sorpresas desagradables que se puede intentar evitar esta Navidad.

Con la llegada de “Black Friday”, este viernes arranca casi oficialmente la época de las compras navideñas y además de encontrar ese regalo que tanta ilusión hará a esa persona tan especial hay que intentar no ser engañados.

Los aparatos electrónicos falsificados pueden sobrecalentarse y explotar, los cascos de bicicleta pueden romperse con el impacto, los cosméticos y productos para el cuidado de la salud falsos pueden afectar la salud del consumidor y los artículos de temporada para el hogar, como las luces navideñas, pueden causar incendios.

Con esta idea en mente, el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual dio este martes una serie de consejos para ayudar a los consumidores a realizar sus compras navideñas.

Para intentar evitar estas situaciones, estos son sus ocho consejos sobre lo que se debe hacer y lo que no:

1- Compre productos solo de minoristas de renombre o que usted conozca. Tenga cuidado con los proveedores externos.

2- Si está realizando compras “online”, lea las reseñas de los productos que ofrecen y busque información en la web sobre las empresas con las que no esté familiarizado.

3- Verifique las reseñas del vendedor y verifique que haya un número de teléfono y una dirección que funcionen para información en caso de que tenga preguntas sobre la legitimidad de un producto.

4- Si un trato parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente es un fraude.

5- No compre artículos costosos en sitios web de terceros.

6- Aproveche las funciones de seguridad. Las contraseñas y otras herramientas de seguridad agregan protección si se usan adecuadamente.

7- Consulte las políticas de privacidad publicadas para ver cómo una empresa utilizará o distribuirá su información. Tome precauciones al proporcionar su información.

8- Mantenga un registro de sus compras y copias de las páginas de confirmación y compárelas con sus extractos bancarios. Si hay alguna discrepancia informe de inmediato.