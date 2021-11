La capital de EEUU registra una cifra de homicidios no vista desde 2003

Washington, 23 nov (EFE).- El Distrito de Columbia, donde se ubica Washington, la capital de EE.UU., registró este martes 200 homicidios en lo que va de año, un número no visto desde 2003.

Desde el inicio de 2021 la ciudad ha experimentado un aumento de los homicidios del 12% respecto al mismo período de 2020, cuando hubo 179, según datos actualizados este martes del Departamento de Policía Metropolitana.

El diario The Washington Post precisó que el 200º homicidio se produjo este mismo martes, después de las 10.15 hora local (15.15 hora GMT), en una gasolinera del sureste de la capital, donde un hombre falleció por un disparo en una gasolinera.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Policía, el Distrito de Columbia ha sufrido en 2021 un incremento del 1% en los delitos violentos, en comparación con 2020; y un aumento de los crímenes en general del 2%.

Los delitos que han crecido, aparte de los homicidios, son los abusos sexuales, con 169 este año, lo que supone una subida del 7% respecto a 2020; el robo de vehículos de motor, con 3.140 (un aumento del 9%); y el hurto de objetos dejados en el coche, con 7.713 (un crecimiento del 3%).

Han disminuido los robos en casas con un descenso del 5% y los incendios intencionados que han bajado el 77%.

A nivel nacional, los homicidios se incrementaron en general en las 29 ciudades más grandes de Estados Unidos a fecha de septiembre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, indican cifras de la organización Consejo sobre Justicia Penal, citadas por The Washington Post.

El rotativo detalló que no existe una única explicación para este aumento de la violencia mortal. En el caso del Distrito de Columbia, sus responsables detallan que podría ser la proliferación de armas de fuego ilegales y su uso en disputas menores.

También han contribuido los retrasos en los procesos judiciales en los tribunales, derivados de la pandemia, y el desmantelamiento de la red de seguridad en zonas desfavorecidas, entre otros.