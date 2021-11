La amenaza de la deportación afecta la salud mental de los migrantes

Washington, 17 nov (EFE).- La incertidumbre prolongada y la falta de acción legislativa en materia de inmigración afecta gravemente la salud mental de los migrantes, tanto documentados como indocumentados, afirmó este miércoles la psicóloga Melanie Domenech.

Domenech, psicóloga clínica y profesora de psicología en la Universidad de Utah, dirigió el levantamiento de datos y la preparación de un informe difundido hoy por United We Dream.

“Lo alarmante del informe son los niveles de depresión y ansiedad y la gravedad global del estrés”, dijo Domenech a Efe en una conversación telefónica. “El 52 % de esta población está en un rango clínico por depresión, y casi el 50 % en un rango clínico por ansiedad”.

United We Dream y la Alianza de Salud del Inmigrante Latino encuestaron a unos 600 migrantes entre agosto y noviembre de 2020, y en enero y marzo de 2021, períodos ambos que coincidieron con cimas en los casos de covid-19.

“Los niveles de depresión y ansiedad en estos grupos fueron más altos aún que los niveles relacionados con la covid”, dijo Domenech. “La gente ha tenido que ir a trabajar durante la pandemia, sumado a la incertidumbre de DACA, y los ataques contra inmigrantes por parte de líderes políticos”.

Desde 2012 el programa Acción Diferida (DACA) ha diferido la deportación de cientos de miles de inmigrantes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran menores de edad y, aunque tienen permisos para trabajar, viven en la incertidumbre acerca de su futuro por la ausencia de una acción legislativa por parte del Congreso.

Los latinos fueron el 83 % de los migrantes que respondieron a las encuestas, y las mujeres fueron el 75,2 % de los participantes, detallaron los autores del estudio.

“En una escala de 0 a 10, estos participantes estaban en 7,6 de estrés relacionado con su estatus legal”, señaló Domenech. “Dentro de nuestra misma muestra, cuando se compara con las personas que tienen ciudadanía o residencia permanente, el nivel de estrés es de 3,8”.

Casi el 30 % de los participantes en las encuestas indicó que una persona de su familia o muy allegada había sido deportada o está en la actualidad bajo órdenes de deportación.

Otro aspecto que preocupa a Domenech es que métodos que normalmente son eficaces para el manejo del estrés y la depresión y a los cuales recurren estos inmigrantes “se ven superados por el contexto”.

Entre esos métodos el informe señala la práctica de yoga, el cuidado de una mascota, la lectura, caminatas, ejercicio, la meditación, la familia o aficiones como la pintura o la música.

Bruna Sollod, directora de comunicaciones de United We Dream, dijo que “es muy claro que las comunidades indocumentadas experimentan estrés como resultado de los ataques del gobierno (del expresidente Donald) Trump y ahora las demoras en una decisión por el gobierno de (el presidente Joe) Biden”.

“Además de la incertidumbre que rodea a DACA, los niveles de detenciones que aumentan un 70 % y más de un millón de personas deportadas y expulsadas desde que Biden llegó a la Presidencia, las comunidades inmigrantes siguen vulnerables y como resultado su salud mental sufre”, añadió.

Por su parte Jenifer García, coordinadora de salud en United We Dream, sostuvo que “es debido a las decisiones deliberadas de los políticos y un sistema de inmigración armado para detener y deportar, que millones de personas y familias indocumentadas tienen altos niveles de estrés, depresión y ansiedad”.

Domenech señaló que las organizaciones comunitarias bregan para ampliar los servicios de atención a la salud mental, pero García añadió que “desafortunadamente el darle prioridad a las comunidades inmigrantes y de color a menudo se estigmatiza”.

Actualmente se debaten en el Congreso federal varias opciones legislativas que darían un estatus legal a millones de inmigrantes, aunque hay serias dudas de que puedan ser aprobadas tal y como están redactadas debido al rechazo republicano.