Anuncian millonario fondo para dar ayuda legal gratuita a inmigrantes en EEUU

Los Ángeles, 16 sep (EFE News).- Al menos 11 organizaciones que ayudan a los solicitantes de asilo e migrantes en peligro de deportación en Estados Unidos obtendrán ayuda de un millonario fondo para brindar representación legal gratuita a los indocumentados, que bregan con sus solicitudes en medio de una acumulación sin precedentes de casos en las cortes de inmigración.

La Federación Hispana (HF) lanzó este jueves la iniciativa Caminos de Esperanza, que inicialmente contará con un millón de dólares para apoyar directamente a 11 organizaciones sin fines de lucro en todo el país para satisfacer la creciente demanda de asistencia legal por parte de los indocumentados.

Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de HF, advirtió en una conferencia de prensa que “los tribunales de inmigración imponen una carga indebida a los migrantes”, que buscan evitar la deportación o que están en riesgo de violencia y muerte en sus países de origen, por lo que la necesidad de representación legal se ha hecho más urgente.

ÁREAS CON MAYOR NECESIDAD

Inmigrantes con casos en los estados de Nueva York, Florida, Connecticut, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Texas, Arizona, Maryland, Virginia y California, así como el Distrito de Columbia, se beneficiarán de los recursos manejados por las organizaciones.

Miranda explicó que la selección para brindar esta importante ayuda se realizó teniendo en cuenta los estados que tienen un alto número de casos de inmigración pendientes y tasas más bajas de representación legal.

Por ejemplo, Carolina del Norte es el décimo estado con más deportaciones pendientes en todo el país, pero ocupa el último lugar en representación legal, según datos del programa Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse.

Al respecto, Kenneth Schorr, director ejecutivo del Centro de Defensa Legal de Charlotte, una de las organizaciones seleccionadas para recibir hasta 100.000 dólares, resaltó que a partir de julio de 2021, las probabilidades de que un no ciudadano sea deportado en la corte de inmigración de Charlotte (Carolina del Norte) es del 45,3 %, en contraste con el promedio nacional de 34,1 %.

El activista achacó esta lamentable diferencia a “la insignificante tasa de representación legal” en la corte de Charlotte, por lo que advirtió que los recursos para brindar apoyo gratuito a estos inmigrantes es decisivo.

MÁS SOLICITANTES DE ASILO

Para el mes pasado las cortes de inmigración de Estados Unidos tenían 1.425.447 casos, según TRAC. Los jueces de inmigración de Texas y California son los más ocupados con más de 200.000 casos en cada uno de esos estados.

El atasco ha seguido creciendo a medida que llegan solicitantes de asilo a la frontera. Linda Rivas, directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, otra de las organizaciones favorecidas y que presta ayuda en El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, México, aseguró que la situación se ha tornado “más complicada” tras la reciente orden de un juez de restablecer el programa Permanecer en México (MPP).

Es una opinión que comparte Alba Jaramillo, directora de Arizona Justice For Our Neighbors (JOFN), quien describió los múltiples obstáculos de los migrantes que enfrentan al solicitar asilo, entre los que citó la falta de fondos, la complejidad del sistema de inmigración y el idioma.

LA HISTORIA DE ESTEVAN Y SU FAMILIA

La activista puso de ejemplo la historia de un solicitante de asilo identificado como Estevan, que huyó junto con su familia de El Salvador después de que la pandilla MS-13 agredió físicamente a los niños por negarse a unirse a la banda.

Mientras la familia esperaba en México la oportunidad de ingresar a Estados Unidos y comenzar su proceso de asilo fueron secuestrados por miembros de un cártel. Además uno de los miembros de la familia estaba lidiando con un cáncer terminal.

Tras los esfuerzos de la organización, Estevan y su familia lograron ingresar a Estados Unidos y obtener la libertad condicional humanitaria, y seguir con su caso. El migrante aseguró en un comunicado que de no haber obtenido la ayuda legal no habría podido iniciar el proceso.

Rivas advirtió que los casos en corte pueden durar años hasta que se resuelvan, y que se necesita seguir los casos todo este tiempo.

Las probabilidades de tener éxito con una solicitud de asilo si no se tiene un abogado son cercanas a 18 % en comparación con el 31 % para los solicitantes representados, según datos de FH. Estas cifras no tienen en cuenta a los inmigrantes que querían solicitar asilo pero no pudieron porque sin un abogado no pudieron completar los trámites necesarios.

SE NECESITAN MÁS RECURSOS

Miranda advirtió que se necesitan más recursos para afrontar esta falta de representación, e instó al Congreso a hacer un cambio en la política migratoria.

Se espera que más de 1.500 inmigrantes sean favorecidos por este primer fondo.

Las organizaciones seleccionadas son: Orlando Center for Justice (OCJ), Las Americas Immigrant Advocacy Center, Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), CT Institute for Refugees and Immigrants (CIRI), Make the Road NY (MRNY), CARECEN, Carolina Migrant Network (CMN), Charlotte Center for Legal Advocacy (CCLA), Coalition for Immigrant Freedom (CIF), Arizona Justice for Our Neighbors, y la organización Ayuda, que presta servicios en Virginia, Maryland, y la capital estadounidense.

Los inmigrantes que quieran favorecerse de esta ayuda deben contactar a la organización de su estado.