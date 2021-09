Los demócratas presentan una propuesta para proteger el derecho al voto

Washington, 14 sep (EFE News).- Un grupo de senadores demócratas presentó este martes una nueva propuesta de ley para proteger el derecho al voto frente a las restricciones que los republicanos han ido imponiendo a nivel estatal.

La senadora Amy Klobuchar, considerada una figura de centro, fue la encargada de revelar este martes el contenido de la legislación que es resultado de semanas de intensas negociaciones en un intento por unir al ala más progresista y moderada del Partido Demócrata.

El proyecto, bautizado “Freedom to Vote Act” (La ley de la libertad del voto), obligará a los 50 estados a establecer un periodo de votación anticipada de al menos 15 días consecutivos, en los que deben incluirse dos fines de semana, y establecerá que todos los estadounidenses pueden solicitar su voto por correo.

También promueve programas para que los estadounidenses puedan registrarse para sufragar de manera automática y no tengan que solicitarlo cuando cumplen 18 años o cuando se mudan a otro estado.

Asimismo, el borrador establece que el día de las elecciones sea un feriado nacional, lo que podría aumentar la participación ya que EE.UU. siempre celebra los comicios en un martes laborable de noviembre.

El proyecto enfrentará casi con toda seguridad la oposición de los republicanos, que en junio ya votaron en contra de un proyecto similar, “For the People Act” (La ley para el pueblo).

Para que cualquier ley se apruebe es necesario superar la barrera de los 60 votos, pero el Senado actualmente está dividido en 50 escaños para los republicanos y 50 para los demócratas, aunque los progresistas cuentan con el voto del desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, que ejerce como presidenta de la Cámara Alta.

En Estados Unidos, no existe un sistema electoral central y cada estado fija sus propias normas electorales.

Por ejemplo, la semana pasada, Texas aprobó una ley que restringe el derecho al voto de grupos que votan por los demócratas en mayor proporción, como las minorías hispana y afroamericana y las personas de bajos ingresos.

Durante la pandemia, muchos territorios flexibilizaron los requisitos para votar por correo o por adelantado, lo que provocó un récord de participación en los comicios de 2020 y alimentó teorías de conspiración por parte del entonces presidente, Donald Trump (2017-2021), y sus seguidores sobre un supuesto fraude masivo en las urnas, desestimado por los tribunales por falta de pruebas.

Desde las elecciones de noviembre de 2020, los republicanos han presentado al menos 216 proyectos de ley en 41 estados para restringir el derecho al voto.

De esos proyectos, 24 ya estaban aprobados a mediados de julio, según la organización no partidista States United Democracy Center, dedicada a proteger el sufragio.