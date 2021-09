Las ayudas del Gobierno en 2020 hicieron bajar el índice de pobreza

Tweet on Twitter

Washington, 14 sep (EFE News).- El índice de pobreza subió levemente al 11,4 % en 2020, pero las ayudas del Gobierno para lidiar con la pandemia de la covid-19 hicieron que dicho índice bajara hasta el 9,1 %, según indicó este martes la Oficina del Censo.

El año pasado el ingreso medio de los hogares en el país disminuyó un 2,9 % comparado con el de 2019, en gran medida debido al impacto que tuvo la pandemia sobre el mercado laboral y la actividad económica.

Se trata de la primera disminución “estadísticamente significativa” en el ingreso medio de los hogares desde 2011, dijo Trudi Renwick, de la división de Estadísticas Sociales, Económicas y de Vivienda en la Oficina del Censo.

Eso provocó el citado aumento en el índice de pobreza en 2020, año en el que hubo 37,2 millones de personas bajo esa condición, un aumento de aproximadamente 3,3 millones con respecto al año anterior.

Sin embargo, si se tienen en cuenta todas las ayudas y subsidios distribuidos por el Gobierno desde marzo de 2020, la llamada medida suplementaria de pobreza disminuyó del 11,8% en 2019 al 9,1 % en 2929, explicó el Censo.

Esos estímulos incluyeron la distribución de cheques de 1.200 dólares a la mayoría de la población de clase media y de bajos ingresos que, según la agencia, sacaron de la pobreza a 11,7 millones de personas.

Asimismo, estos subsidios impidieron que otros 5,5 millones de personas cayeran en la pobreza, definida como un ingreso anual inferior a los 26.200 dólares para una familia de cuatro personas.

El año pasado el índice de pobreza entre los hispanos fue del 17 %, comparado con uno de 8,2 % entre los blancos y de 19,5 % entre los afroamericanos.

En 2020 el ingreso medio de los hogares fue de 67.521 dólares, comparado con uno de 69.560 dólares el año anterior, y persistieron las diferencias en los ingresos entre diferentes grupos de la sociedad.

Mientras que el ingreso medio de los hogares asiáticos (94.900 dólares) y de los blancos no hispanos (74.900 dólares) superaron los ingresos medios reales, el de los hogares hispanos (55.300 dólares) y de los afroamericanos (45.900) estuvieron por debajo del ingreso medio nacional.

Esto refleja, entre 2019 y 2020, una disminución del 2,7 % en el ingreso medio de los blancos no hispanos; del 4,5 % entre los asiáticos y del 2,6 % entre los hogares hispanos.

Los datos que presentaron este martes Renwick y el director de la Oficina de Información Pública del Censo, David Waddington, muestran que en el año de la pandemia de la covid-19 el 91,4 % de la población tuvo cobertura de un seguro médico.

“Se calcula que un 8,6 % de la población, esto es 28 millones de personas, no tuvo cobertura de seguro médico en algún momento de 2020”, dijo Waddington.

Las remuneraciones medias reales de quienes en 2020 tuvieron empleo a tiempo completo todo el año subieron un 6,9 % en comparación con el año anterior.

Los datos de Censo muestran que los salarios medios reales de los hombres empleados a tiempo completo todo el año subieron un 5,6 %, hasta los 61.417 dólares, en tanto que el de las mujeres aumentaron un 6,5 % y se situaron en los 50.982 dólares.