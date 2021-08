Artistas buscarán asombrar a Lucero, Mijares e Itatí en programa “El retador”

Ciudad de México, 5 ago (EFE News).- Las estrellas Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral son la nueva cara y jueces del programa de concursos “El retador”, un espacio en el que calificarán el talento de artistas de alto nivel en tres disciplinas diferentes.

“Estoy muy sorprendido del nivel que hay en todos los participantes, es algo que nos va a poner en jaque a los jueces porque será muy difícil decidir en todos los programas”, dijo el cantante Mijares en rueda de prensa desde el set de grabaciones.

Imitación, canto y baile son las disciplinas que desfilaran por los escenarios del programa producido por Rubén Galindo con la ilusión de hacerse acreedores a una fuerte cantidad de dinero que no fue revelada.

“No es algo que ya se haya visto en televisión, es un programa que va a mantener al público atento en todo momento. Tener tres disciplinas lo hace súper diferente y creo que el nivel y el talento es muy superior a lo que hemos visto en programas de concurso”, explicó la cantante Lucero.

En tanto, Cantoral consideró que “El retador” podrá inspirar a todos aquellos artistas con ganas de llegar lejos a cumplir sus metas, pero también a todos aquellos artistas consolidados y con trayectorias tan amplias como la suya y la de sus compañeros jueces.

“Hay gente con tantas ganas de pisar un escenario que uno a veces se nos olvida esa entrega, las ganas y cómo fue que llegamos hasta donde estamos el día de hoy. Ser parte de ‘El retador’ me ha llenado de esas ganas de seguir luchando y seguir aprendiendo”, dijo Itatí.

Lucero se mostró despreocupada ante la posibilidad de ser imitada durante el concurso, pues dijo que siempre ha sido para ella un tributo y un halago que artistas la imiten.

“(Cuando pasa) Me doy cuenta de cosas que yo hago que según yo no hago, entonces me parece muy divertido, nunca me ha causado problema que me imiten, al contrario, me hace sentir en la mente del publico y me gusta que me regalan su talento”, aseguró.

La comediante Consuelo Duval y el “youtuber” Juan Bertheau conocido como Berth Oh, serán quienes lleven la batuta de la conducción en el programa que llegará al canal Las Estrellas el próximo domingo 15 de agosto.

Las grabaciones de “El retador” ya comenzaron y en ellas se ha podido observar la buena relación que existe entre Lucero y su exesposo Mijares así como el cariño con el que ambos tratan a su hija Lucerito, quien los ha acompañado a sus llamados y que ha quedado asombrada del talento de los concursantes.

“Creo que para ella será una experiencia súper edificante ver a artistas de este nivel en el escenario y ver las críticas que hacemos al respecto pues además de que los jueces son sus papás está Itatí Cantorla y para nosotros es muy divertido que nos visite”, dijo a Efe Lucero.

Pero Itatí y Consuelo Duval también han estado bien acompañadas en el set, la primera con su hijo Eduardo, quien incluso ya ha entablado una amistad muy linda con Lucerito Mijares y la segunda con la presencia de su hermano José Luis Duval.

“Eduardo está encantado con el programa y me ha pedido que lo traiga, esta vez no le he pedido que me acompañe como en otros proyectos, pero él quiere venir”, explicó a Efe Cantoral.