El estado de Washington recomienda usar máscaras en interiores, requiere máscaras para las escuelas K-12

Q13 FOX NEWS – OLYMPIA, Washington – El estado de Washington seguirá las pautas federales y recomendará que quienes estén vacunados usen una mascarilla en lugares públicos cerrados en áreas donde hay tasas “sustanciales o altas” de COVID-19, dijo el miércoles el gobernador Jay Inslee.

Las personas que no están vacunadas todavía deben usar máscaras en los espacios públicos interiores, al igual que antes, pero Inslee dijo que no quiere que la nueva guía sea obligatoria porque no quería quitarles un beneficio a los que sí lo están. vacunados, y todavía tenía esperanzas de que las tasas de vacunación aumenten en las próximas semanas.

“Las personas que no están vacunadas en este momento son un peligro para sus conciudadanos, crean un riesgo para sus conciudadanos y ese es un peligro que no podemos ignorar”, dijo Inslee en una conferencia de prensa.

Inslee también dijo que el estado continuará exigiendo que todos los estudiantes y empleados de las escuelas K-12 usen máscaras cuando se reanude la instrucción para el próximo año escolar, y señaló que es un requisito legal que no corresponde a las jurisdicciones locales.

A medida que los casos continúan aumentando en todo el país, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Cambiaron de rumbo el martes en algunas pautas de enmascaramiento, recomendando que incluso las personas vacunadas vuelvan a usar máscaras en interiores en partes de los EE. UU. Donde la variante delta del coronavirus está alimentando la infección. oleadas.

Los funcionarios de salud en más de media docena de condados del oeste de Washington ya recomendaban el uso de mascarillas en espacios públicos cerrados independientemente del estado de la vacuna debido a un aumento en los casos de COVID-19 y la variante delta altamente infecciosa.

Los funcionarios de Salud Pública de Seattle y el condado de King dijeron el lunes en un comunicado conjunto con los condados que los funcionarios de salud locales de la región de Puget Sound se unieron en la recomendación después de que el funcionario de salud del condado de King, el Dr. Jeff Duchin, emitiera la guía el viernes.

Los funcionarios de los condados de Pierce, Snohomish, Kitsap, Clallam, Jefferson, San Juan y Grays Harbor se unieron a King en la recomendación.

Ha habido más de 430.000 casos confirmados de COVID-19, más otros 40.000 casos “probables”, en el estado de Washington y 6.097 muertes.

Lacy Fehrenbach, subdirectora de respuesta COVID-19 del Departamento de Salud, dijo que el 96% de los nuevos casos son de la variante delta, frente al 70% desde principios de julio.

Al 24 de julio, casi el 67% de las personas de 12 años o más habían iniciado la vacunación y alrededor del 61% estaban completamente vacunadas.

“Si queremos poner fin a esta pandemia, tenemos que vacunarnos”, dijo Shah.