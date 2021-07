Alfonso Gómez-Rejón adaptará a Jonathan Lethem en una película para Amazon

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 27 jul (EFE News).- El cineasta latino Alfonso Gómez-Rejón dirigirá para Amazon una adaptación al cine de la novela “The Fortress of Solitude” (2003), de Jonathan Lethem.

La revista Variety señaló este martes que el director estadounidense de origen mexicano contará para esta película con un guion firmado por Dave Harris.

La novela “The Fortress of Solitude”, cuyo título remite a un lugar en el que solía refugiarse Superman tras sus aventuras en los cómics, aborda la amistad entre dos jóvenes, uno blanco y otro negro, que crecen juntos en el Nueva York de la década de 1970 y que encuentran un anillo con poderes mágicos.

Esta no será la primera colaboración de Gómez-Rejón con Amazon, ya que recientemente trabajó como productor y director en “Hunters”, la serie que protagoniza Al Pacino.

El realizador latino triunfó en el Festival de Sundance con su película “Me and Earl and The Dying Girl” (2015), que ganó el premio del jurado y el del público en la categoría de largometrajes de Estados Unidos.

Su filmografía incluye también la película “The Current War”, una cinta de complejísima gestación y conflictivo lanzamiento que contaba, no obstante, con un muy destacado elenco en el que aparecían Benedict Cumberbatch, Michael Shannon y Tom Holland.

Esta película se estrenó en 2017 en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y sonaba como posible aspirante a los Óscar.

Sin embargo, sus derechos de distribución eran propiedad de The Weinstein Company, por lo que quedó completamente olvidada en la estantería tras los numerosos escándalos sexuales desvelados en contra de Harvey Weinstein.

La cinta llegó finalmente a las salas en 2019 con un montaje a cargo de Gómez-Rejón y sin injerencias del ya condenado productor.

De cara al futuro, el director tiene otros proyectos entre manos como la película “Limelight”, que relatará el ascenso y caída de un famoso propietario de clubes nocturnos en Nueva York.