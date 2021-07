Mexicano Aymerich se une a voz de Bart Simpson para contar historias latinas

Miami, 21 jul (EFE News).- El actor y productor mexicano Jaime Aymerich se ha aliado con la legendaria actriz estadounidense Nancy Cartwright, la voz del icónico personaje animado Bart Simpson durante más de 30 años, para contar historias latinas e incrementar la representación de la minoría más importante de Estados Unidos.

“Hay una falta de cobertura de las historias de latinos en Estado Unidos”, señaló en una entrevista con Efe Aymerich, quien junto con Cartwright, así como con las productoras Mónica Gil y Carolina Aymerich, han puesto en marcha la compañía CRE84U Entertainment.

El mexicano, que ejerce de productor ejecutivo de la serie de Netflix “Julie and the Phantoms”, la cual acaba de ganar tres premios Emmy, relató que la flamante casa productora ha empezado a establecer alianzas con “amigos latinos en Hollywood” a fin de aprovechar las oportunidades que hay para narrar historias hispanas.

“Todavía estamos muy olvidados como latinos”, “somos una prioridad pequeña” en Hollywood, aseveró el productor, quien agregó que de cara a lograr una “representación importante” de esta comunidad, el 18 % de la población en el país, hace falta también un mayor número de hispanos en cargos directivos en la industria de cine y televisión.

JULIE Y SUS FANTASMAS

Aymerich afirmó que junto a Cartwright, ganadora de un premio Emmy gracias al hijo mayor en la longeva serie animada “Los Simpsons”, y las demás cabezas de la productora estudian como llevar a Estados Unidos historias surgidas en América Latina.

Ese ha sido el caso precisamente de “Julie and the Phantoms”, que no ha sido producida por CRE84U Entertainment y cuya versión original de 2011 proviene de Brasil, donde fue realizada por Joao Daniel Tikhomiroff.

Esta mezcla de “musical con fantasía”, donde “los músicos son fantasmas”, es “única en su género”, dijo Aymerich, quien destacó la participación en esta producción del veterano Kenny Ortega, director y coreógrafo de la saga cinematográfica de Disney “Descendants”, entre otros trabajos.

“Es un genio”, afirmó el mexicano. “El talento de Kenny es legendario, el tiene mucha energía y se refleja en su trabajo”, agregó sobre Ortega, director también de la saga “High School Musical”, que lanzó las carreras de Zac Efron y Vanessa Hudgens.

“Julie and the Phantoms”, que sumó 13 nominaciones en la última edición de los premios Daytime Emmy, no tiene aun fecha de estreno para su segunda temporada, no obstante los resultados han dejado contentos a los ejecutivos de la plataforma Netflix.

“No todos los días recibo flores de parte de Ted Sarandos (director ejecutivo de Netflix) felicitándome por el éxito de Julie”, reconoció el mexicano.

La serie tiene como protagonista a la joven de origen puertorriqueño Madison Reyes, que no tiene formación como actriz y su elección es un reflejo de la apuesta a favor de la diversidad por parte de los creadores Dan Cross y David Hoge.

“Tenemos que promover más presencia latina detrás y frente a cámaras, yo siempre estoy empujando esto en todos mis proyectos”, recalcó el también actor nacido en Ciudad de México.

HISTORIAS QUE GENEREN IMPACTO

Graduado de la Academia de Arte Dramático en su país, y curtido en producciones de Televisa, Aymerich cuenta con una amplia trayectoria en su país, tanto en teatro como en televisión, experiencia que le sirvió para atreverse a dar el salto a Estados Unidos.

En este país ha participado en telenovelas de Univision y Telemundo, y ha hecho apariciones en producciones en inglés, como las series “Weeds”, “Workaholics” y “Bosch”, todas ellas nominadas a los Globos de Oro y a los Emmy.

Actualmente, se encuentra grabando en México el “remake” que prepara la plataforma HBO Max de la serie “Brothers Garcias”, estrenada en 2000 y creada por Jeff Valdez, quien es uno de los directores de la versión actual, de nombre tentativo “The Garcias”.

“Estoy contento y continuaré trayendo a Hollywood historias de impacto que nacieron en América Latina o Europa. Creo que es importante que existamos productores latinos en Hollywood que llevemos este tipo de historias”, manifestó.