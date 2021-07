Exilio pide a EEUU que sea aliado del pueblo cubano en lucha por la libertad

Miami, 12 jul (EFE News).- El exilio político cubano pidió este lunes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que intervenga con las armas legales que tiene a su alcance para ayudar al pueblo cubano, que se ha levantado para reclamar su "derecho a la libertad". La Asamblea de la Resistencia Cubana, una plataforma de organizaciones de dentro y fuera de la isla, reiteró en una rueda de prensa en Miami su apoyo a las protestas que estallaron el domingo en Cuba y subrayó que, aunque su detonante puede haber sido el gran impacto de la covid-19 en un país donde falta de todo, los manifestantes gritaban "Libertad" y "Abajo la dictadura". En un documento titulado "Puntos para la liberación de Cuba", la Asamblea indica que "el fin del régimen no es negociable" y pide una "intervención internacional encabezada por Estados Unidos para evitar un baño de sangre". El papel que el exilio le adjudica a Estados Unidos en el momento "histórico" iniciado con la "rebelión nacional", según la definió Orlando Gutiérrez, dirigente del Directorio Democrático Cubano, es principal, como demuestra la petición hecha a Biden. BIDEN Y EL ERROR DE KENNEDY En un comunicado divulgado por la Casa Blanca, Biden dijo hoy que "el pueblo cubano está ejerciendo con valentía derechos fundamentales y universales" y pidió respeto a su derecho a la protesta pacífica y a determinar su propio futuro. "Estados Unidos llama al régimen cubano a escuchar a su pueblo y servir a sus necesidades en este momento clave en lugar de enriquecerse a sí mismos", concluye el comunicado. Gutiérrez instó al gobernante a no repetir el error de otro presidente demócrata, John Kennedy, quien, según dijo, dejó a los cubanos librados a su suerte frente al comunismo. Según el dirigente del exilio, el Gobierno de Biden puede hacer uso de una ley de 1962 para impedir que el comunismo se extienda y también puede invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). La ley 87-773 establece que el Gobierno estadounidense podrá hacer uso de "cualquier medio que sea necesario, incluso el uso de las armas, para impedir que el régimen marxista-leninista de Cuba extienda, por la fuerza o la amenaza de la fuerza, sus actividades agresivas o subversivas a cualquier parte del hemisferio". Y también le faculta a "trabajar con la Organización de Estados Americanos (OEA) y con cubanos amantes de la libertad para apoyar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo cubano". LO QUE PASE EN CUBA REPERCUTIRÁ EN TODA LATINOAMÉRICA "El pueblo ha hablado", dijo en la rueda de prensa Gutiérrez, que estaba acompañado de una veintena de otros dirigentes del exilio y de representantes de exiliados de Venezuela, Nicaragua y Siria. "Si Biden no actúa de manera decisiva, pronto Cuba se llenará de asesores rusos y chinos", como ocurrió en esos otros países, dijo el líder del Directorio Democrático Cubano. Otro de los participantes en la rueda de presa, Ernesto Ackerman, líder del grupo Ciudadanos Independientes Venezolano-Estadounidenses (IVAC), dijo a Efe que Cuba es "la cabeza de la culebra" y lo que suceda en la isla "va a repercutir en todos los países de América Latina". Además de pedir a Biden "apoyo total para los hermanos cubanos", Ackerman llamó a los venezolanos y nicaragüenses opositores a seguir el ejemplo de los cubanos y "levantarse". "Cuba tiene su propio problema y no puede mandar asesores, no pueden mandar esbirros a los otros países", subrayó. NEGOCIACIÓN CERO Según los datos de que dispone la Asamblea de la Resistencia Cubana, de la que forman parte también organizaciones dentro de la isla, tras las protestas de ayer en "más de 30 ciudades y pueblos" hay "centenares de detenidos y muchos desaparecidos", pero aun así los focos de protesta se mantienen. En la rueda de prensa, Gutiérrez y el resto de dirigentes del exilio recalcaron que "el Partido Comunista y la familia Castro tienen que irse de Cuba". En palabras del exprisionero político Jorge Luis Pérez "Antúnez", eso se traduce en "negociación cero" con las autoridades actuales en Cuba, encabezadas por el presidente Miguel Díaz-Canel, que ha instado "al combate" a los partidarios del régimen surgido en 1959 tras el triunfo de la revolución comandada por Fidel Castro. "Antúnez", que está radicado en EEUU desde hace dos años, respaldó la convocatoria a un paro nacional en Cuba y pidió a los cubanos que no vayan a trabajar y renuncien a la militancia en organizaciones ligadas al régimen. "Esto es el despertar de una población. En la calle no está la oposición militante propiamente dicha, está el cubano de a pie y la juventud sobre todo, y yo creo que es fundamental y muy representativo", agregó el exprisionero político en unas declaraciones a Efe después de la rueda de prensa. "Antúnez" cree que la solución a la situación en Cuba debe ser "cubana y con los cubanos", pero EEUU debería "intervenir militarmente en Cuba para proteger a una población que ya está siendo víctima de una carnicería". Al preguntarle por las razones que llevaron a los cubanos a protestar como no lo habían hecho nunca antes en 62 años, respondió con una frase que le dijo uno de los manifestantes con los que contactó en las últimas horas: "Tenemos tanta hambre que nos comimos el miedo". Para este martes, la Asamblea de la Resistencia convocó un acto por la libertad de Cuba y "el fin de la dictadura" en el Memorial Cubano situado en un parque de Miami.