El VAR intervino 12 veces en 36 partidos y los árbitros tienen un 91% de acierto

Roma, 25 jun (EFE).- El VAR cambió doce veces una decisión arbitral en los 36 partidos disputados hasta este momento en la Eurocopa y el 91 % de las decisiones de los colegiados fueron acertadas, aseguró este viernes Roberto Rosetti, presidente de la Comisión Arbitral de la UEFA, al analizar la recién terminada fase de grupos.

Rosetti destacó que el VAR realizó 179 controles durante los 36 partidos de la fase de grupos, con una corrección cada tres encuentros, y celebró el hecho de que se está reduciendo el número de faltas pitadas, el número de tarjetas y, de paso, está aumentando el tiempo efectivo de juego, en una rueda de prensa ofrecida por la UEFA.

Los colegiados pitaron 806 faltas en la fase de grupos de la presente Eurocopa, 105 menos que las que se registraron en la edición de Francia 2016; las tarjetas amarillas también se redujeron, al pasar de las 129 de hace cinco años a las 98 del presente torneo.

Eso sí, se multiplicó por dos el número de penaltis concedidos (de 7 a 14), aunque, destaca Rosetti, esto se debe al uso del VAR, una tecnología que todavía no se aplicaba en Francia 2016.

“Tenemos menos faltas, menos tarjetas amarillas, una mejor actitud de los jugadores en el campo y más tiempo jugado”, celebró Rosetti.

De hecho, si en Francia el tiempo efectivo de juego fue de 56 minutos y 30 segundos, en esta Eurocopa este dato se incrementó hasta los 58 minutos y 51 segundos.

Hubo cero errores en los fueras de juego, con 21 situaciones consideradas límite (entre los 10 y los 12 centímetros) en las que el linier acertó quince veces y el VAR corrigió seis.

Rosetti subrayó además que el tiempo necesario para las correcciones está, a nivel general, bajando notablemente: en la última Liga Europa, las interrupciones duraron un promedio de 105 segundos, en la Liga de Campeones duraron 120 segundos, mientras que en esta Eurocopa el tiempo suele ser inferior a los 100 segundos.

El presidente de la Comisión arbitral de la UEFA, que se encuentra en Estambul junto a los demás árbitros a la espera de que comience este sábado la fase de eliminación directa, se mostró satisfecho por la delicada gestión de las faltas de mano y reconoció que hubo un solo error, en el Italia-Turquía del 11 de junio.

“Gracias al VAR tenemos más decisiones acertadas. Conocemos las fortalezas y las debilidades de este proyecto, sabemos que no es fácil y que es un proyecto todavía joven. Necesitamos encontrar equilibrio en las intervenciones y nuestro objetivo es mantener el fútbol como es. No es aceptable que el VAR entre en los contactos menores. Queremos intervenir solo por claros y evidentes errores”, destacó Rosetti.

Y fue tajante a la hora de las interpretaciones de los contactos en el área de penalti: “Un penalti es algo importante, no nos gustan los penaltis ligeros. Queremos ver una falta clara del defensa”.

Felicitó a los equipos arbitrales por el trabajo desarrollado hasta este momento y dedicó un cumplido particular al inglés Anthony Taylor por como gestionó los dramáticos momentos del desplome del danés Christian Eriksen por un paro cardíaco en el encuentro Dinamarca-Finlandia.

“Insistimos con los colegiados en que la seguridad es lo más importante, tienen que estar listos para gestionar estas situaciones y Anthony Taylor estuvo fantástico”, afirmó.