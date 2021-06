Latinas han abandonado la fuerza laboral a tasas más altas que otros grupos

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los Ángeles, 17 jun (EFE News).- Las latinas han abandonado la fuerza laboral y ha quedado en el desempleo en tasas más altas que cualquier otro grupo demográfico durante la pandemia de covid-19, reveló un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que urgió a legisladores y funcionarios a tomar medidas.

La investigación “Latinas Saliendo de la Fuerza Laboral: cómo la pandemia reveló desventajas históricas y mayores dificultades económicas” encontró un escenario poco alentador para las trabajadoras hispanas golpeadas por la pandemia.

Por ejemplo, en abril de 2021, cuando los estados empujaban sus reaperturas económicas, 122.000 latinas menos estaban en la fuerza laboral que en agosto de 2020, y 455. 000 latinas menos estaban en la fuerza laboral que en marzo de 2020, destaca el estudio publicado el miércoles por la UCLA Latino Policy and Politics Initiative (LPPI).

Los investigadores destacan que antes de la pandemia se proyectaba que la cantidad de latinas en la fuerza laboral de Estados Unidos aumentaría en 25,8 % en el periodo 2019-2029, cerca de 9 veces el crecimiento proyectado para las mujeres blancas en la fuerza laboral (3,1 %).

Pero a raíz de la pandemia el panorama no se muestra tan halagüeño, y no está claro cómo las proyecciones serán afectadas.

En un año, de marzo de 2020 a marzo de 2021, la cantidad de latinas en la fuerza laboral se redujo 2,74 %, la mayor caída en el tamaño de la fuerza laboral de cualquier grupo demográfico, destaca el informe.

Uno de los sectores más afectados fue el de la hostelería. En un lapso de dos meses, de marzo a mayo de 2020, 43,5 %, o cerca de 700.000 latinas en la industria del ocio y la hostelería, perdieron sus trabajos en todo el país.

El cierre de las escuelas y las responsabilidades domésticas habrían contribuido a esta coyuntura. Para agosto a septiembre de 2020, 337.000 latinas abandonaron la fuerza laboral, la mayor disminución de todos los grupos demográficos, y casi tres veces mayor que la de las blancas.

En un comunicado, los investigadores de LPPI advierten que “la salida de la fuerza laboral de las hispanas complicará la recuperación económica”, por lo que urgieron a los legisladores a tener en cuenta a este grupo en la recuperación de la economía.

Añaden que el informe proporciona evidencia de que el Plan de Familias Estadounidenses propuesto por el Gobierno del presidente Joe Biden eliminaría muchas de las barreras estructurales que impiden que las latinas se reincorporen al mercado laboral al brindar apoyo para el cuidado de los niños, licencia familiar y parental obligatoria, y otras medidas basadas en la familia.