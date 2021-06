Apple presenta sistema operativo iOS 15 y abre FaceTime a Android y Windows

Tweet on Twitter

Share on Facebook

San Francisco, 7 jun (EFE News).- Apple presentó este lunes el nuevo sistema operativo para iPhone, iOS 15, en que ha actualizado el servicio de videollamadas FaceTime para que sea accesible a usuarios de Android y Windows, al estilo de Zoom, la plataforma más popular de este tipo desde que se desató la pandemia de la covid-19.

El nuevo FaceTime introduce la posibilidad de crear enlaces para las llamadas que se pueden compartir con el resto de usuarios, lo que permite el acceso mediante la web a quienes no estén usando dispositivos de Apple, algo que no era posible hasta ahora.

Además, añade un sistema de visualización en “parrilla” -en el que todos los participantes en la llamada aparecen con las mismas dimensiones uno junto al otro-, y el modo retrato para difuminar los fondos de forma automática.

La firma de Cupertino (California) dio comienzo con este anuncio a su conferencia anual de desarrolladores WWDC, que este año se celebra en formato digital por la pandemia y que durará hasta el próximo jueves.

Otra de las mejoras en FaceTime es la inclusión de audio espacial, de manera que en una videollamada con varios participantes, la voz de cada uno de ellos sonará como si proviniera del mismo lugar en el que esa persona aparece en la pantalla (esquina superior derecha, esquina inferior izquierda, etc.).

También en relación al sonido, la versión actualizada de la plataforma para videoconferencias de Apple es capaz de detectar y eliminar ruidos de fondo como obras o aspiradoras, para que la conversación pueda escucharse con la mayor nitidez posible.

La firma que dirige Tim Cook ha visto durante el último año cómo competidores de FaceTime como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams ganaban cada vez más terreno en medio de la pandemia, y ha centrado esfuerzos en poner al día su servicio con todas las funcionalidades de la competencia.

Así, la versión renovada también incluye SharePlay, una herramienta para escuchar música o ver películas y televisión de forma simultánea con el resto de usuarios durante una llamada, tratando de aprovechar la popularidad que este tipo de actividades han alcanzado con la covid-19.