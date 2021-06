Análisis del voto en 2020 indica que los latinos “necesitan ser convencidos”

Washington, 7 jun (EFE News).- Aunque la participación de los votantes latinos en las elecciones de 2020 aumentó un 30 % y, en su mayoría, sufragaron por los demócratas, estos no lograron los éxitos que anticipaban, señaló un informe divulgado este lunes.

Las organizaciones Latino Victory Fund, Third Way y Collective PAC concluyeron su análisis de casi 150 entrevistas y datos de encuestas que señaló que “los votantes de color son votantes, que necesitan ser convencidos”.

Los resultados del informe “reflejan oportunidades para que los demócratas puedan mejorar los triunfos de 2020 y creen una estrategia más sólida para ganar en 2022 y 2024”, dijo Nathalie Rayes, presidenta de Latino Victory.

“Si bien la participación de los votantes latinos aumentó un 30 % y la mayoría votó por demócratas, todavía queda un amplio espacio para que los demócratas y las organizaciones aliadas puedan crear una estrategia de largo término que incluya inversiones tempranas junto con mensajes culturalmente relevantes”, añadió.

“Necesitamos dejar de decirle a los latinos que voten y empezar a darles una razón para votar, algo por lo que votar, para ganar sus votos”, dijo Rayes.

El informe señaló que a pesar de un número histórico de votos, incluso donde los votantes afroamericanos fueron claves en triunfos para los demócratas en 2020, los datos demuestran una disminución en el apoyo para el partido en comparación con ciclos electorales anteriores.

“Igual de preocupante es la disminución entre los votantes latinos y los asiáticos estadounidenses que causó pérdidas en contiendas clave”, advirtió el informe.

Rubén Gallego, presidente de CHC Bold Pac, señaló que los latinos no son “una comunidad monolítica”.

“Somos multifacéticos y abordamos temas de distintas maneras”, apuntó. “Las campañas deben tratar a los votantes latinos con el mismo matiz y cuidado que les dan a otras comunidades”.

Otro punto que señaló el informe es que la campaña de los republicanos por calificar a los demócratas como “radicales”, dio buen resultado, incluso entre los votantes de color.