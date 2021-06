Los más ricos del mundo pagan pocos impuestos, según Propublica

Tweet on Twitter

Nueva York, 8 jun (EFE News).- La organización sin ánimo de lucro ProPublica denunció este martes que los multimillonarios estadounidenses como Jeff Bezos y Elon Musk, las dos personas más ricas del mundo, según Forbes, pagan unos impuestos federales muy bajos en comparación con el desorbitado crecimiento de sus fortunas.

Según un artículo elaborado a partir de las declaraciones de impuestos al Servicio Nacional de Rentas (IRS, en inglés) durante un periodo de tres décadas, estos datos “tomados en conjunto, derriban el mito fundamental del sistema fiscal estadounidense de que todos pagan su parte justa y los estadounidenses más ricos pagan más”.

“Los registros del IRS muestran que los más ricos pueden, de manera perfectamente legal, pagar impuestos sobre la renta que representan solo una pequeña fracción de los cientos de millones, si no miles de millones, de lo que sus fortunas crecen cada año”, subraya ProPublica.

De media, un hogar estadounidense gana 70.000 dólares anuales brutos y paga un 14 % en impuestos federales, aunque hay estados y condados que cobran, además, sus propios impuestos.

“Los registros fiscales confidenciales obtenidos por ProPublica muestran que los ultrarricos eluden de manera efectiva este sistema”, subraya la ONG.

ProPublica explica que la riqueza de estos magnates se deriva del elevado valor de sus activos, principalmente acciones y propiedades, y que la revalorización de estos activos no está sujeta al pago de impuestos mientras su poseedor no los venda.

Esa es la principal razón por la que las 25 personas más ricas, según la revista Forbes, vieron cómo sus fortunas crecieron 401.000 millones de dólares entre 2014 y 2018, pero sólo pagaron 13.600 millones de dólares en ese periodo, es decir, sólo un 3,4 % del total.

Según ProPublica, entre 2014 y 2018, la fortuna del inversor y empresario Warren Buffet creció 24.300 millones, mientras que registró unos ingresos de 125 millones, por los que pagó 23,7 millones de impuestos.

Esta cantidad supone un 19 % de sus ingresos, pero solo un 0,1 % del crecimiento de su fortuna.

En este sentido, la ONG subrayó que el también conocido como el “oráculo de Omaha” es el multimillonario que menos impuestos ha pagado en relación al dinero amasado.

Le siguen Bezos, que pagó de impuestos federales en ese periodo 973 millones, un 0,98 % del total de la fortuna de 99.000 millones de dólares acumulados en dicho periodo, y Michael Boomberg, que pagó 292 millones, lo que supone un 1,30 % del total del capital que amasó.

En cuarto lugar está Musk, que entre 2014 y 2018 vio cómo su fortuna aumentaba 13.900 millones de dólares y pagaba 455 millones de impuestos, un 3,27 % del total del nuevo capital acaudalado.

ProPublica asegura que en los próximos meses usará los datos de los que dispone para investigar en detalle cómo los ultrarricos se aprovechan de las lagunas legales para evitar el pago de impuestos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha propuesto una ley para aumentar los impuestos a los más ricos y a las grandes corporaciones para sufragar el costo de las propuestas de gasto público.