Denuncian deportación de estadounidenses recién nacidos con madres migrantes

Tucson (AZ), 27 may (EFE News).– Activistas y grupos que trabajan en favor de los inmigrantes denunciaron hoy jueves que la Administración del presidente Joe Biden está deportando ciudadanos estadounidenses recién nacidos junto a sus madres indocumentadas que recientemente cruzaron la frontera con México.

Nicole Elizabeth Ramos, directora del grupo Al Otro Lado, dijo que mujeres migrantes que están cruzando la frontera de manera irregular y dan a luz en Estados Unidos están siendo deportadas rápidamente a México sin la menor oportunidad de presentar sus casos de asilo.

“Este es un ejemplo más del daño que está causando la política del Título 42 en la frontera, la cual debe terminar cuanto antes”, dijo Ramos en una conferencia de prensa virtual.

Al Otro Lado, grupo que asiste a migrantes que están buscando asilo en la frontera de California, aseguró que han tenido varios casos de mujeres migrantes que son deportadas con sus hijos recién nacidos en brazos hacia peligrosas ciudades mexicanas como Tijuana.

“Estos recién nacidos son ciudadanos estadounidenses; sin embargo, están siendo deportados junto con sus madres, sin un acta de nacimiento que compruebe su ciudadanía, dejándolos como ‘indocumentados’ en México”, dijo la activista.

Estos casos se están dando en mujeres tanto centroamericanas como asiáticas que tras cruzar la frontera dan a luz y que algunas veces ni siquiera hablan español.

Las deportaciones de estas madres se están dando bajo el Título 42, una política de emergencia de salud pública implementada por la pasada administración de Donald Trump por la pandemia de covid-19.

Los activistas cuestionaron si esta política está diseñada para proteger a los estadounidenses porque no se está protegiendo a esos recién nacidos que también son ciudadanos y son dejados en precarias y peligrosas condiciones junto con sus madres en México.

Señalaron que la deportación de madres migrantes con sus hijos recién nacidos se ha dado desde el inicio de la pandemia y ha continuado ahora bajo la Administración de Joe Biden.

Por su parte, Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Centro de Leyes de Defensores de Inmigrantes, dijo en la misma conferencia virtual que el Gobierno federal debe tomar cuanto antes medidas que agilicen la reunificación de menores migrantes no acompañados que se encuentran en su custodia con sus padres o familiares que viven en Estados Unidos.

“Estos niños no deben estar durmiendo en albergues improvisados en centros de convenciones o bases militares”, sostuvo.

De acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tan solo el pasado mes de abril fueron arrestados poco mas de 178.000 migrantes a lo largo de la frontera con México.