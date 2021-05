El City a estrenarse; el Chelsea a por su segundo título

Madrid, 27 may (EFE).- El Manchester City persigue este sábado su primera Liga de Campeones, en tanto que el Chelsea luchará por el segundo cetro tras el que consiguió en 2012.

En la segunda final inglesa en tres temporadas, el conjunto de Pep Guardiola podría convertirse en el quinto conjunto de la Premier en proclamarse campeón continental, después del Liverpool, el Manchester United, el Nottingham Forest, el Aston Villa y el propio Chelsea.

El fútbol inglés logrará su decimocuarto título y se situará a cuatro del español gracias a los trece títulos del Real Madrid, rey de la competición, y a los cinco del Barcelona.

Historial de la Copa de Europa/Liga de Campeones:

Año Sede Campeón Subcampeón Resultado

==== ===== ======== ========== ========

1955/56 París REAL MADRID (ESP) Stade Reims (FRA) 4-3

1956/57 Madrid REAL MADRID (ESP) Fiorentina (ITA) 2-0

1957/58 Bruselas REAL MADRID (ESP) Milan (ITA) 3-2

1958/59 Stuttgart REAL MADRID (ESP) Stade Reims (FRA) 2-0

1959/60 Glasgow REAL MADRID (ESP) Eintracht F. (ALE) 7-3

1960/61 Berna BENFICA (POR) Barcelona (ESP) 3-2

1961/62 Amsterdam BENFICA (POR) Real Madrid (ESP) 5-3

1962/63 Londres MILAN (ITA) Benfica (POR) 2-1

1963/64 Viena INTER MILÁN (ITA) Real Madrid (ESP) 3-1

1964/65 Milán INTER MILÁN (ITA) Benfica (POR) 1-0

1965/66 Bruselas REAL MADRID (ESP) Partizán (YUG) 2-1

1966/67 Lisboa CELTIC (ESC) Inter Milán (ITA) 2-1

1967/68 Londres MANCHESTER U (ING) Benfica (POR) 4-1

1968/69 Madrid MILAN (ITA) Ajax (HOL) 4-1

1969/70 Milán FEYENOORD (HOL) Celtic (ESC) 2-1

1970/71 Londres AJAX (HOL) Panathinaikos(GRE) 2-0

1971/72 Rotterdam AJAX (HOL) Inter Milán (ITA) 2-0

1972/73 Belgrado AJAX (HOL) Juventus (ITA) 1-0

1973/74 Bruselas BAYERN M.(ALE) (D) At. Madrid (ESP) 1-1/4-0

1974/75 París BAYERN M.(ALE) Leeds Utd. (ING) 2-0

1975/76 Glasgow BAYERN M.(ALE) Saint-Etienne (FRA) 1-0

1976/77 Roma LIVERPOOL (ING) Borussia M. (ALE) 3-1

1977/78 Londres LIVERPOOL (ING) Brujas (BEL) 1-0

1978/79 Múnich NOTTINGHAM (ING) Malmoe (SUE) 1-0

1979/80 Madrid NOTTINGHAM (ING) Hamburgo (ALE) 1-0

1980/81 París LIVERPOOL (ING) Real Madrid (ESP) 1-0

1981/82 Rotterdam ASTON VILLA (ING) Bayern M. (ALE) 1-0

1982/83 Atenas HAMBURGO (ALE) Juventus (ITA) 1-0

1983/84 Roma LIVERPOOL (ING)(+) Roma (ITA) 1-1

1984/85 Bruselas JUVENTUS T. (ITA) Liverpool (ING) 1-0

1985/86 Sevilla STEAUA (RUM) (+) Barcelona (ESP) 0-0

1986/87 Viena OPORTO (POR) Bayern M. (ALE) 2-1

1987/88 Stuttgart PSV (HOL) (+) Benfica (POR) 0-0

1988/89 Barcelona MILAN (ITA) Steaua B. (RUM) 4-0

1989/90 Viena MILAN (ITA) Benfica (POR) 1-0

1990/91 Bari EST. ROJA (YUG)(+) O. Marsella (FRA) 0-0

1991/92 Londres BARCELONA (ESP) Sampdoria (ITA) 1-0

1992/93 Múnich O. MARSELLA (FRA) Milan (ITA) 1-0

1993/94 Atenas MILAN (ITA) Barcelona (ESP) 4-0

1994/95 Viena AJAX (HOL) Milan (ITA) 1-0

1995/96 Roma JUVENTUS (ITA)(+) Ajax (HOL) 1-1

1996/97 Múnich BORUSSIA D. (ALE) Juventus (ITA) 3-1

1997/98 Amsterdam REAL MADRID (ESP) Juventus (ITA) 1-0

1998/99 Barcelona MANCHESTER U.(ING) Bayern M. (ALE) 2-1

1999/00 París REAL MADRID (ESP) Valencia (ESP) 3-0

2000/01 Milán BAYERN M.(ALE) (+) Valencia (ESP) 1-1

2001/02 Glasgow REAL MADRID (ESP) B.Leverkusen (ALE) 2-1

2002/03 Manchester MILAN (ITA) (+) Juventus (ITA) 0-0

2003/04 Gelsenkichen OPORTO (POR) Mónaco (FRA) 3-0

2004/05 Estambul LIVERPOOL (ING)(+) Milán (ITA) 3-3

2005/06 París BARCELONA (ESP) Arsenal (ING) 2-1

2006/07 Atenas MILAN (ITA) Liverpool (ING) 2-1

2007/08 Moscú MANCH. U (ING)(+) Chelsea (ING) 1-1

2008/09 Roma BARCELONA (ESP) Manchester U. (ING) 2-0

2009/10 Madrid INTER MILÁN (ITA) Bayern M. (ALE) 2-0

2010/11 Londres BARCELONA (ESP) Manchester U. (ING) 3-1

2011/12 Múnich CHELSEA (ING) (+) Bayern M. (ALE) 1-1

2012/13 Londres BAYERN M. (ALE) B. Dortmund (ALE) 2-1

2013/14 Lisboa REAL MADRID (ESP) At. Madrid (ESP) 4-1

2014/15 Berlín BARCELONA (ESP) Juventus(ITA) 3-1

2015/16 Milán REAL MADRID (ESP) (+) At. Madrid (ESP) 1-1

2016/17 Cardiff REAL MADRID (ESP) Juventus 4-1

2017/18 Kiev REAL MADRID (ESP) Liverpool (ING) 3-1

2018/19 Madrid LIVERPOOL (ING) Tottenham (ING) 2-0

2019/20 Lisboa BAYERN MÚNICH (GER) PSG (FRA) 1-0

(+) Campeón por penaltis.

(D) Se jugó un partido de desempate.

Reparto de títulos por clubes:

Con 13: Real Madrid.

Con 7: Milan.

Con 6: Liverpool y Bayern Múnich

Con 5: Barcelona.

Con 4: Ajax.

Con 3: Manchester United, Inter de Milán.

Con 2: Benfica, Notthingham Forest, Juventus Turín y Oporto.

Con 1: Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburgo, Steaua Bucarest, PSV Eindhoven, Estrella Roja, Olympique de Marsella, Borussia Dortmund y Chelsea.

Con 18: España

Con 13: Inglaterra

Con 12: Italia

Con 8: Alemania

Con 6: Holanda

Con 4: Portugal

Con 1: Francia, Escocia, Rumanía y la antigua Yugoslavia.