Casi la mitad de los adultos en EEUU están ya completamente vacunados

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Washington, 21 may (EFE News).- Casi la mitad de los estadounidenses mayores de 18 años están completamente vacunados contra la covid-19, mientras que el número de contagios y fallecidos diarios sigue su descenso en el país, informó este viernes los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés).

El 48,4 % (124 millones) de los adultos está inmunizado contra el coronavirus, y el 60,5 % (156 millones) ha recibido al menos una dosis de las vacunas disponibles en EE.UU.

Asimismo, el número de contagios diarios descendió a 27.857 este jueves, lo que supone la menor cifra desde junio del año pasado, y el número de muertos por covid se ubicó ayer en 497, el dato más bajo en más de un año.

“Estos datos me dan esperanza”, remarcó la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una rueda de prensa.

La mejoría en la situación de la pandemia en EE.UU. ha permitido que las autoridades sanitarias señalaran la pasada semana que las personas completamente vacunadas ya no necesitan llevar mascarilla en espacios exteriores e interiores.

La decisión ha generado recelo entre muchos estadounidenses que han optado, sin embargo, por seguir llevando la mascarilla por prudencia.

Walensky reiteró que la recomendación está basada en los últimos estudios científicos, a la vez que reconoció que son “comprensibles” las dudas entre la población después de 16 meses con la mascarilla como herramienta fundamental para frenar la pandemia.

Estados Unidos es el país del mundo más golpeado por la pandemia con más de 585.000 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

El objetivo marcado por el presidente estadounidense, Joe Biden, es que el 70 % de los adultos estén vacunados en el país para el 4 de julio, fecha en la que se celebra en EE.UU. la festividad del Día de la Independencia.