De la Reguera llega a la cima de Hollywood como musa guerrera de Zack Snyder

Miami, 13 may (EFE News).- Después de 15 años luchando por abrirse camino en Hollywood, Ana de la Reguera está de festejo. Gracias a películas como “Army of the Death”, “The Forever Purge” y la serie “Leopard Skin”, la actriz mexicana se ha convertido en una de las reinas latinas de Hollywood.

Además, espera con ansias el estreno de la cinta “El rey de todo el mundo”, que protagonizó con Manuel García Rulfo, bajo la dirección del cineasta español Carlos Saura y la cinematografía del italiano Vittorio Storaro.

“Ya me puedo dar por satisfecha. Trabajé con todos esos gigantes y con el mayor de todos: Storaro. Jamás me lo habría imaginado y menos en esta etapa de mi vida”, dijo De la Reguera a Efe.

No es para menos, el artista italiano tiene un currículum de lujo, que incluye tres premios Oscar por su trabajo como director de fotografía en las películas “Apocalypse Now”, “Reds” y “The Last Emperor”.

Y es que De la Reguera nunca pensó que la mejor etapa de su carrera le llegaría a los 44 años, cuando “se supone que se van reduciendo las oportunidades para las mujeres”.

Es una “bendición” que le llegó como suele suceder, gracias a una combinación de mucho trabajo, persistencia, preparación y, como ella misma dice, “suerte de que las cosas están cambiando en la industria en cuanto a las mujeres y a los latinos”.

Es la misma suerte que la pone como la principal figura femenina de “Army of Death”, la primera película que saca el director estadounidense Zack Snyder, después del estruendoso éxito de su versión de la cinta “Justice League”.

El llamado “Snyder Cut” del filme fue publicado en la plataforma de streaming Paramount +, después de más de dos años de reclamos de los fanáticos en las redes sociales.

“Claro, eso le ha dado más atención a ‘Army of the Dead’, pero esta película iba a causar revuelo por sí misma, porque tiene muchos paralelismos con lo que pasó con la pandemia y en el gobierno. Es uno de esos casos que se podrían describir medio premonitorios”, aseguró.

La cinta de Snyder, presentada como una secuela de “Dawn of the Dead” (2004), juega con el terror y la acción en un mundo en el que una pandemia ha convertido a gran parte de la población en zombies.

ENTRE ZOMBIES DE LA PANDEMIA

De la Reguera interpreta a Cruz, una empresaria y veterana de guerra que se suma a una cuadrilla de mercenarios que llega al área donde los zombies están en cuarentena en Las Vegas para cometer el asalto más ambicioso de la historia.

“Me encantó porque las mujeres son tan o más fuertes en el grupo y tenemos hasta escenas más fuertes que ellos”, indicó la artista.

Una de ellas era una secuencia en la que disparaba una arma M50. “Es gigantesca y encima era en el techo del camión de tacos de Cruz. Una locura. Nos divertimos muchísimo”, confesó.

Snyder la describió como una verdadera “guerrera”. “Ana capturó y magnificó esa fuerza de Cruz y no le tenía miedo a nada. Ella es el corazón y la verdadera esencia de la película”, indicó el director.

Dave Bautista y Raúl Castillo acompañan a de La Reguera en la producción, que podrá verse en cines selectos de Estados Unidos desde este viernes y hasta el domingo y será estrenada en Netflix el 21 de mayo.

EL EFECTO COVID

En julio se estrenará “The Forever Purge”, una nueva entrega de la saga distópica de terror que es protagonizada por la estrella mexicana y su compatriota Tenoch Huerta.

En la película, los actores interpretan a una pareja que se esconde en un rancho en Texas escapando de un cartel de narcotraficantes y deben enfrentar a un grupo de forajidos que deciden que seguirán depurando al mundo más aláa de los límites legales.

“Yo he hecho de todo, pero hasta ahora no me había tocado que se estrenaran dos proyectos de terror detrás del otro. Menos como protagonista. Todo eso se debió estrenar el año pasado, pero como muchas otras cosas se aplazó por la pandemia”, explicó.

También se suspendió el estreno de “El rey de todo el mundo”, la película de Saura que rodó ya hace casi dos años.

“Eso fue más que un sueño por muchísimas razones. Además de Saura y Storaro, trabajar con Manuel (García Rulfo) y Manolo Cardona fue espectacular. Somos muy buenos amigos, pero además estaba Isaac Hernández, que es el mejor bailarín que tiene México en la actualidad. Tengo muchísimas ganas de que se estrene, aunque todavía no sabemos cuándo será”, indicó.

Aun así, no se queja de los encierros, primero en su casa en Los Ángeles y luego en la República Dominicana, donde estuvo confinada en un resort donde filmaron la serie “Leopard Skin”, pues “tuve tiempo para preparar lo que viene de mi serie ‘Ana’ y alistarme para todo lo que viene”.