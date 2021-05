YouTube pagará 100 millones a creadores influyentes para competir con TikTok

San Francisco (CA), 11 may (EFE News).- El portal de videos online YouTube anunció este martes la creación de un fondo dotado con 100 millones de dólares que se destinarán a pagar a creadores de contenidos influyentes en su nueva plataforma Shorts, diseñada para competir con la popular aplicación TikTok.

Estos 100 millones de dólares se repartirán entre un número todavía no definido de usuarios a lo largo de 2021 y 2022, y los recibirán quienes sean elegidos por la compañía en base a su popularidad, explicaron desde YouTube en su blog corporativo.

“Cada mes nos dirigiremos a miles de creadores cuyos videos hayan conseguido más reproducciones y popularidad para premiarlos por sus contribuciones”, indicaron desde el portal de internet, propiedad de Google.

Los contenidos que podrán optar a recibir el dinero, además, tendrán que ser creaciones originales y respetar las reglas comunitarias de YouTube.

El servicio Shorts fue lanzado el pasado 18 de marzo y se distingue del portal principal de YouTube porque sus contenidos son de corta duración, al estilo de la aplicación china TikTok, muy popular entre los adolescentes.

Shorts permite grabar y editar videos de hasta 60 segundos con fondo musical, y antes de su lanzamiento en Estados Unidos estuvo funcionando durante varios meses en modo de prueba en India.

Animados por el éxito en el país asiático, donde el número de canales que publican a través del servicio se triplicó en solo cuatro meses, decidieron dar el paso a EE.UU.

Para ello, YouTube cuenta con acuerdos para el uso de música de las principales discográficas del país, como Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group and Warner Chappell Music, Believe, Merlin, 300 Entertainment, Kobalt, Beggars, CD Baby, Empire, Peer, Reservoir y OneRPM.

En los últimos meses del Gobierno de Donald Trump (2017-2021) el futuro de TikTok en EE.UU. fue puesto en duda a causa de la presión política, pero desde la llegada de la Administración del presidente Joe Biden la presión sobre la plataforma china desapareció.