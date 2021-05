El turismo interno empieza a recuperarse, según señales del Memorial Day

Tweet on Twitter

Miami, 11 may (EFE News).- Más de 37 millones de personas se desplazarán al menos 50 millas (80 km) de sus residencias durante el fin de semana largo por el Memorial Day (27 al 30 de mayo), lo que significa un 60 % más que en 2020, cuando el país estaba confinado por la pandemia, informó este martes la AAA.

El mayor grupo de automovilistas del país (American Automobile Association), con más de 62 millones de socios, recordó que los 23 millones de viajeros del Memorial Day de 2020 fueron el número más bajo para esas fechas desde el año 2000.

En ese año la AAA inició la cuenta de los desplazamientos del fin de semana de finales de mayo que marca el inicio de la temporada estival en los Estados Unidos y este año huele a recuperación.

Según Debbie Haas, vicepresidenta de Viajes de AAA, para mucha gente será la primera vez que tomen vacaciones de verano en dos años y la cosas se verán un poco diferentes que antes de la covid-19.

Pero, de acuerdo con las estimaciones de la organización de automovilistas, que tiene su propia agencia de viajes, on será “un fin de semana ajetreado y un verano fascinante”.

Los viajes por el país y por carretera van a seguir siendo los que empujen a la recuperación del turismo en el corto plazo.

La ciudad de los casinos, Las Vegas, en Nevada, y la de los parques temáticos, Orlando, en Florida, son los destinos favoritos en este arranque de la temporada estival, a tenor de las reservas hechas por AAA y las búsquedas en la plataforma TripTik.

En viajes por carretera les siguen Myrtle Beach, en Carolina del Sur, Denver, en Colorado, y Nashville, en Tennessee.

Del total de 37 millones que se calcula que viajaran este año, 34 millones lo harán en automóvil (52 % más que en 2020) y 2,5 millones en avión (577 % más).

Los niveles sigue siendo inferiores a los de 2019. Un 9 % en el turismo por carretera, un 23 % en los viajes por avión y un 88 % en los otros medios de transporte (trenes, autobuses y barcos).

AAA advirtió a los potenciales viajeros de que a causa de la pandemia de covid-19 muchos parques temáticos y hoteles están funcionando con aforo reducido y hay determinados servicios que no están disponibles.

“Las lineas de cruceros están aceptando reservas, pero sus política puedes variar según estés vacunado o no”, dijo Haas.