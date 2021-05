Fiscales piden a Instagram que renuncie a crear una versión infantil

San Francisco (CA), 10 may (EFE News).- Los fiscales generales de 44 estados y territorios de Estados Unidos pidieron este lunes por carta a la red social Instagram, propiedad de Facebook, que renuncie a los planes de crear una versión para niños menores de 13 años.

En la misiva, firmada por los jefes de los departamentos legales de estados como California, Nueva York y Texas y de territorios como Puerto Rico, aseguran que el uso de las redes sociales puede ser “perjudicial para la salud y el bienestar” de los menores.

Además, los fiscales generales critican a Facebook por no haber hecho lo suficiente en el pasado para “proteger el bienestar de los niños en sus plataformas” y citan como ejemplo la aplicación Messenger Kids, dirigida a menores de entre 6 y 12 años.

“Da la sensación de que Facebook no está dando respuesta a una necesidad, sino que está creando una, ya que esta plataforma se dirige fundamentalmente a niños que en caso contrario no tendrían cuenta en Instagram”, apuntaron en la carta.

A mediados de marzo, la empresa que dirige Mark Zuckerberg anunció públicamente que estaba estudiando crear una versión de Instagram adaptada para niños menores de 13 años.

“Cada vez es más común que los niños pidan a sus padres unirse a aplicaciones que les ayuden a mantenerse en contacto con sus amigos”, escribió entonces el jefe de la plataforma, Adam Mosseri, en su cuenta de Twitter.

Mosseri explicó que en esta nueva versión infantil los padres mantendrían el control de la aplicación y comparó su funcionamiento precisamente con Messenger Kids, la aplicación que los fiscales generales usaron este lunes como ejemplo del fracaso de Facebook a la hora de lidiar con productos para menores de edad.

Las normas actuales de la plataforma para compartir fotografías prohíben las cuentas a los menores de 13 años, por lo que de salir adelante el nuevo producto les abriría a un público completamente nuevo.