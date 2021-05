Madres inmigrantes piden su regalo a Biden: un camino a la ciudadanía

Nueva York, 7 may (EFE News).- Un grupo de indocumentadas pidió este viernes al presidente Joe Biden su regalo por el Día de la Madre, que se celebra este domingo en el país: un camino a la ciudadanía que les permita legalizar su estatus para no ser separadas de sus hijos.

“Queremos ciudadanía para madres, queremos ciudadanía para todos ahora”, gritaba el grupo de madres en una conferencia de prensa en Nueva Jersey, en la que recordaron la promesa de Biden para sus primeros 100 días en la Casa Blanca, durante el cual allanaría un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de indocumentados en el país.

Las mujeres, que portaban flores, expresaron su temor a ser deportadas y aseguraron que “lo peor” que puede ocurrir a una madre es que le separen de sus hijos.

Jennie, una madre ecuatoriana cuyas dos hijas son residentes legales, recordó que hace algunos años fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una redada en su trabajo.

“No estaba asustada porque me llevaran a una cárcel o me rodearan decenas de policías sino por el miedo de no volver a ver a mis hijas”, indicó la inmigrante. “No quisiera volver a pasar por ese miedo. Ellas son mi mundo, mi razón de ser y por ellas estoy hoy aquí”, añadió.

Recordó que en aquella ocasión tras casi doce horas fue liberada y pudo volver a reunirse con ellas, “pero esa no es la realidad para muchas madres que aún permanecen en centros de detención, alejadas de sus familiares, de sus hijos” y sin saber cuándo les abrazarán.

“Lucho por la ciudadanía para millones de inmigrantes como yo, de madres que temen día a día ser deportadas. La Administración Biden prometió un camino a la ciudadanía y las madres como yo no tenemos nada aún”, recalcó.

Durante su campaña electora,l Biden prometió una ambiciosa reforma migratoria y el pasado 21 de enero, tras jurar al cargo, presentó el proyecto que legalizaría el estatus de 11 millones de personas y que en febrero llegó al congreso, donde no cuenta con el apoyo de los republicanos.

“Quiero vivir sin miedo pero lo más importante es que mis hijas vivan sin miedo en este país”, indicó Jennie.

Agueda, peruana y que hace 22 años emigró a este país, aseguró que ser un padre inmigrante significa “luchar con alma, vida y corazón” para sacar a sus hijos adelante y pidió al Congreso que apoye la propuesta de la Administración Biden para que no les separen.

Por su parte, Sabina Castillo pidió a los políticos que “se pongan su mano en el corazón” y apoyen la reforma y tener así “otras expectativas”.

“Les pido de corazón en este Día de las Madres que se apiaden un poquito y nos vean como personas que vamos a hacer un buen desempeño si nos dan la ciudadanía”, afirmó.