Estados Unidos celebra el Cinco de Mayo, una oportunidad para el comercio

Los Ángeles, 5 may (EFE News).- La relajación de las restricciones por la pandemia permite este miércoles a cientos de miles de personas en Estados Unidos celebrar el Cinco de Mayo, el mayor festejo de la herencia mexicana en el país, y la mejor excusa para disfrutar del tequila, el guacamole y los tacos.

Confundida por muchos estadounidenses como el Día de la Independencia de México, en esta fecha se honra la victoria mexicana sobre los franceses en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862.

CALIFORNIA LA PRIMERA EN CELEBRARLO

Las primeras celebraciones estadounidenses del Cinco de Mayo se remontan a la década de 1860, cuando los mexicanos que vivían en California conmemoraron la victoria de un pequeño ejército contra las fuerzas de Napoleón III, dándole fuerzas a los hispanos sumidos en la Guerra Civil.

La tradición de celebrar el Cinco de Mayo ha continuado en Los Ángeles sin interrupción desde 1862, aunque la razón original y la historia se han perdido.

El festejo incluso llegó oficialmente a Casa Blanca. La fecha se celebraba desde el 2001, cuando instauró el festejo el expresidente George W. Bush, quien fuera gobernador de Texas, un estado fronterizo con alta concentración de inmigrantes mexicanos.

Sin embargo, en 2017, en su primer año de Gobierno, el entonces presidente, Donald Trump, no siguió con la celebración, lo que generó una oleada de críticas entre los mexico-estadounidenses, y de lo que significa el festejo para el comercio.

UNA CERVEZA PARA CELEBRAR

Las compañías cerveceras dieron un empuje al festejo entre 1970 y 1980, cuando dirigieron campañas a los latinos y de paso atrajeron a muchos anglosajones a unirse a esta celebración.

Según la compañía de medición Nielsen, durante la semana del Cinco de Mayo del 2015, los estadounidenses compraron más de 735 millones de dólares en cerveza y bebidas de malta relacionadas.

El sector cervecero mexicano, gracias en gran parte al Cinco de Mayo, es un negocio en auge en los últimos lustros en Estados Unidos.

EL “AVOCADO” QUE NO PUEDE FALTAR

Pero si el Cinco de Mayo representa un gran día para la industria cervecera, los productores de aguacate esperan este día con gran anhelo. La Comisión de Aguacates de California informa que se compran 87 millones de libras de aguacates solo para las celebraciones del Cinco de Mayo.

De la mano del guacamole, el tequila se hace presente. Las ventas de este licor mexicano se duplican fácilmente en la semana previa a este festejo.

Especialmente en Nueva York, Ohio, Georgia, Florida, Illinois, Colorado, Nevada, California, Arkansas y, por supuesto, Texas, los estados que más consumen tequila en Estados Unidos.

Tampoco sorprende que el 47 % de todas las bebidas ordenadas el Cinco de Mayo sean margaritas.

Aunque los tacos, las enchiladas, y los nachos están en el menú de los estadounidenses para celebrar esta fecha, el mole poblano se considera el platillo oficial de la festividad porque se come tradicionalmente en el pueblo de Puebla. Es una salsa que contiene ají, chocolate y especias.

HASTA LOS CHIHUAHUAS CELEBRAN

El Cinco de Mayo ha dado lugar a particulares celebraciones como las carreras de perros Chihuahua, una raza particularmente mexicana.

En ciudades como Chandler, en Arizona, los dueños de chihuahua inscriben a sus cachorros en una carrera y reciben un gran premio en efectivo si su perro es el más rápido.

La capital de Estados Unidos tiene su propio “Running of the Chihuahuas”, mientras en Denver, Colorado, la carrera de estos canes es tan popular que se estima que alrededor de 400.000 personas asisten cada año.

LOS DESCUENTOS POR EL CINCO DE MAYO

En medio de la recuperación de los restaurantes y bares, este Cinco de Mayo varios negocios están ofreciendo descuentos en bebidas, han extendido el conocido “Happy Hour” y regalan comida gratis por la compra de tequila o cerveza.

Muchas de las celebraciones se han extendido para el fin de semana, coincidiendo con la celebración del Día de La Madre.