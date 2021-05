Costa Rica pacta un amistoso con Estados Unidos para el 9 de junio

San José, 5 may (EFE).- Las selecciones de Costa Rica y Estados Unidos jugarán un partido amistoso el próximo 9 de junio en la ciudad norteamericana de Salt Lake City, Utah, informó este miércoles la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol).

La entidad explicó que el partido fue pactado para aprovechar la presencia de la selección en Estados Unidos con motivo del “Final Four” de la Liga de Naciones de Concacaf, que se disputará en ese país el 3 y el 6 de junio.

“Queremos aprovechar la doble fecha FIFA del mes de junio y de ahí que nos quedaremos en Estados Unidos unos días para disputar este importante fogueo con la selección de ese país, que es una de los mejores equipos del área y nos brindará un fogueo de gran calidad”, dijo el director administrativo de Selecciones Nacionales de la Fedefutbol, Diego Brenes.

Costa Rica jugará contra México el 3 de junio en la Final Four y el 6 disputará, ya sea la final o el partido por el tercer lugar frente a Honduras o Estados Unidos, que se enfrentan en la otra llave.

Existe la posibilidad de que Costa Rica y Estados Unidos se vean las caras el 6 de junio en la Final Four y tres días después en el amistoso.

“Tenemos claro que existe la posibilidad de que nos enfrentemos a los estadounidenses tres días antes del partido amistoso, pero no queremos perder la posibilidad de foguearnos para seguir dándole al equipo el tiempo y el trabajo en cancha que necesita”, manifestó Brenes.

Las selecciones de la Concacaf se preparan también para la Copa Oro que se disputará en julio en Estados Unidos, y para el arranque en septiembre de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.