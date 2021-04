Un Biden conciliador dice que tuvo una llamada respetuosa y sincera con Putin

Tweet on Twitter

Washington, 15 abr (EFE News).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró conciliador respecto a Rusia y afirmó que tuvo esta semana una llamada “sincera y respetuosa” con su homólogo ruso, Vladímir Putin, pese a haber ordenado este jueves sanciones y la expulsión de diplomáticos de ese país.

En un discurso sobre Rusia desde la Casa Blanca, Biden explicó que conversó por teléfono con Putin para informarle de esas medidas.

“Cuando hablé con el presidente Putin le expresé mi creencia de que la comunicación personal y directa entre los dos es esencial para avanzar hacia una relación más efectiva, y él estuvo de acuerdo con ese punto”, dijo el mandatario estadounidense.

Por ello, Biden ha propuesto a su homólogo ruso reunirse en un tercer país de Europa, lo que, según el presidente de EE.UU., ambos Gobiernos están analizando actualmente.

“Creo que EE.UU. y Rusia podrían lanzar un diálogo estratégico de estabilidad en busca de una cooperación sobre el control de armas y la seguridad”, apuntó Biden, quien agregó que podrían colaborar para abordar asuntos, como “las amenazas nucleares de Irán y de Corea del Norte”, la pandemia y el cambio climático.

EE.UU. impuso este jueves una dura batería de sanciones contra Rusia y expulsó a diez miembros de su legación diplomática por los presuntos ciberataques de Moscú, su injerencia en las elecciones estadounidenses, la ocupación de Crimea y las recompensas por soldados en Afganistán.

Biden subrayó que durante la llamada dejó “claro” a Putin que podría haber ido más lejos, pero que había optado por no hacerlo para actuar de manera proporcional.

“Estados Unidos no busca iniciar un ciclo de escalada y conflicto con Rusia. Queremos una relación estable y predecible”, indicó el presidente estadounidense, quien al mismo tiempo advirtió a Moscú de que si continúa su “injerencia” en la democracia de su país adoptará más medidas para proteger sus instituciones, a sus ciudadanos y a sus aliados.

Asimismo, Biden transmitió a Putin en esa conversación su preocupación sobre la movilización militar rusa cerca de la frontera con Ucrania y en Crimea: “Afirmé nuestro apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y le insté de manera firme a que evite cualquier acción castrense”, indicó.

En respuesta a Washington, Rusia ha citado al embajador de EE.UU., John Sullivan, y el Kremlin ya avisó el miércoles de que las sanciones no iban a ayudar a la celebración de una cumbre entre Putin y Biden.