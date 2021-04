Selena Quintanilla, 50 años desde el nacimiento del mayor mito latino

Tweet on Twitter

Miami, 15 abr (EFE News).- Cuando Selena Quintanilla fue asesinada el 31 de marzo de 1995 apenas tenía 23 años y se preparaba para dar el gran salto al mundo de la música en inglés. Este 16 abril de 2021, cuando la reina del Tex-Mex habría cumplido 50 años, su leyenda es más poderosa que nunca.

Tanto es así que todo lo que rodea su figura se convierte en éxito y a principios de este año legisladores latinos presentaron una petición para que la película “Selena” sea incluida en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca Nacional, que se encarga de preservar las películas más representativas del país.

“Selena es un ícono estadounidense y es muy, pero muy, celebrada en la comunidad latina”, dijo entonces al presentar la moción el congresista Joaquín Castro.

Para su hermana Suzette Quintanilla, quien es la encargada de manejar la imagen de la fallecida artista en la empresa familiar Q Productions, “Selena es un ícono bicultural cada vez más importante”.

“Ella representa a una mujer poderosa que es latina, una latina que con sus barreras rompió barreras y soñó en grande”, dijo a Efe. “Siento que Selena representa muchas cosas hermosas con los que todos, especialmente las mujeres, se pueden identificar”.

Esos todos incluyen desde este mes a una niña británica de 4 años quien se transformó en una estrella de TikTok después de que se viralizó un video en el que cantaba “Bidi bidi Bom Bom” y “Como la flor”, dos de los grandes éxitos de la artista.

“Amo a Selena”, dijo la pequeña Mali Kabs en una entrevista con “Despierta América”, el programa de habla hispana líder en audiencia en las mañanas, que se transmite por la cadena Univision.

NETFLIX Y LOS GRAMMY

Una de las series más vistas en Netflix el año pasado fue “Selena”, una producción original de la plataforma sobre la vida de la artista. La producción, que cuenta con la aprobación de la familia Quintanilla, tendrá una segunda temporada que se estrena este 14 de mayo.

Meses antes se había adueñado de la plataforma “El secreto de Selena”, una serie de la cadena Telemundo que se enfoca en la investigación de su asesinato, perpetrado por Yolanda Saldívar, expresidenta de su club de admiradores y que cumple cadena perpetua por el crimen.

En la edición de los premios Grammy de este 2021, la Academia de la grabación la reconoció con el Lifetime Achievement Award (Premio a la trayectoria de toda la vida).

MÁS QUE MÚSICA

Actualmente Selena permanece como una de las artistas latinas que más discos ha vendido en todo el mundo -unos 90 millones-, sólo superada por Gloria Estefan y Shakira.

La publicación en vinilo del álbum de sus grandes éxitos fue el primero de una artista femenina y un artista latino en ocupar el primer lugar en la prestigiosa cartelera Billboard.

Deborah Paredez, profesora en Columbia University y autora del libro de 2009 “Selenidad: Selena, Latinos and the Performance of Memory”, explicó a Efe que el catálogo musical de la artista permite que su música resuene entre latinoamericanos de diferentes países.

“Se oyen diferentes ritmos colombianos y caribeños mezclados con la música mexicana”, indicó. “Esto ayuda a que su sonido sea universal entre los latinos”.

En tiempos de fusiones urbanas, Quintanilla era una pionera y sigue vigente hoy en día.

AB Quintanilla, productor de la música de su hermana, explicó en una entrevista en 1995: “Nos llaman texanos y sí, somos de Texas. Pero nuestra música es una fusión de ritmos de México y Suramérica. Es una mezcla de tropical, reggae, cumbia y otros géneros más influencia pop”.

Y su influencia queda patente cuando sus temas son interpretados por artistas tan dispares como Cardi B, Kacey Musgraves, Camila Cabello y Jennifer López, que han cantado sus canciones en sus últimas giras.

LA MARCA SELENA

Sin embargo, el legado de Selena ha ido más allá. Su relación con las marcas trasnacionales comenzó en 1989, cuando se convirtió en la primera artista latina en ser la imagen de Coca-Cola.

Esa fue la primera gran corporación estadounidense en contratar a una latina que representaba la biculturalidad de una sección de la sociedad estadounidense que la mayoría no entendía o consideraba importante.

Paredez define la “Selenidad” como el movimiento que los latinos crearon en torno de Quintanilla, que celebra la biculturidad como un valor. Y no solo representa a los latinos. Kim Kardashian ha celebrado más de un Halloween vestida como la reina del Tex-Mex.

Mientras tanto sus millones de fans siguen cantando parte del estribillo de “Como la flor” que dice “Ah-ah-ay, ¡cómo me duele! Ah-ah-ay, ¡cómo me duele!” cuando piensan en la trágica desaparición de la cantante texana, el gran mito de los latinos de los Estados Unidos.