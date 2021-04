López Obrador miente 80 veces en cada conferencia diaria, según un informe

Ciudad de México, 15 abr (EFE News).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, miente o da datos inexactos 80 veces de media en cada una de sus conferencias matutinas, según el informe “El valor de la verdad. A un tercio del sexenio” de la organización Signos Vitales El Pulso de México.

“Este Gobierno se ha caracterizado por la pérdida del valor de la verdad, el uso frecuente y sin recato de mentiras, medias verdades y datos no verificables”, informó este jueves Signos Vitales en un comunicado.

De acuerdo con el informe, que fue elaborado con base en el análisis realizado SPIN Taller de comunicación política sobre las conferencias matutinas, el mandatario recurre a “medias verdades y datos no verificables” para no tocar temas relacionados con la pandemia, la militarización, la deserción escolar o las energías limpias.

Además, Signos Vitales aseguró que después de más de dos años de Gobierno (tomó posesión del cargo de presidente el 1 de diciembre de 2018), López Obrador está a punto de duplicar las 23.000 mentiras del expresidente de Estados Unidos Donald Trump durante todo su mandato (2017-2021) que contabilizó The Washington Post.

Entre muchos asuntos, el reporte retrata a un presidente que ha tratado de concentrar el poder a través de cambios jurídicos y decretos mediante los que impulsa su programa de Gobierno. En 2019 es el tercer año con más modificaciones constitucionales desde 1917, aseguraron.

Por otra parte, el informe recoge una creciente preocupación “a nivel nacional e internacional” por la militarización del país, traducida en la entrega de recursos y poderes otorgados a las fuerzas armadas. La organización Causa en Común identificó que entre 2018 y 2020 se han nombrado 55 elementos militares en cargos civiles de importancia en todos los órdenes de Gobierno.

Y precisamente, en contraste, organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) recibieron agravios por parte del presidente y otros como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sufrieron recortes del presupuesto.

A pesar de la militarización, aseguraron que la inseguridad “sigue igual que hace años”. “Los homicidios apenas disminuyeron en un 0,34 % a pesar del confinamiento. El número de feminicidios también fue prácticamente igual en 2019 que en 2020”, indicó el reporte.

Sobre la libertad de expresión en el país latinoamericano, Signos Vitales recordó que la ONG Artículo 19 reportó que durante la actual administración fueron asesinados hasta el momento 17 periodistas, seis de estos en 2020.

Signos Vitales es una organización civil que cuenta con un comité ejecutivo conformado por personalidades como María Amparo Casar, María Elena Morera y Federico Reyes Heroles, y un comité asesor de especialistas en el que participan analistas como Edna Jaime, Jaqueline Peschard, Luis Carlos Ugalde y Luis de la Calle, entre otros.