Sheriff: Hombre se entrega en la cárcel del condado de Kitsap por asesinato

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Q13 FOX NEWS. CONDADO DE KITSAP, Wash. – Los investigadores dicen que un hombre se entregó por asesinato solo un día después de que un hombre fuera encontrado muerto en South Kitsap.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Kitsap, los agentes fueron llamados el lunes por la tarde a la cuadra 900 de Hutchins Ave SE. Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre adulto que había muerto por violencia homicida.

Los detectives recolectaron evidencia y procesaron la escena durante la noche. El martes por la mañana temprano, los agentes dijeron que un hombre se entregó en la cárcel del condado de Kitsap, donde fue fichado para una investigación de asesinato en primer grado.

La primera comparecencia ante el tribunal del sospechoso de 51 años está programada para el miércoles. No ha sido identificado porque aún no se han presentado cargos. No se han dado a conocer más detalles, incluida la identidad de la víctima.

Cualquier persona que tenga información debe llamar al detective del alguacil del condado de Kitsap al 360-337-7111.

Para permanecer en el anonimato, llame al 1-800-222-TIPS (8477) o envíe un mensaje de texto con la información a través de la aplicación P3 Tips que puede descargar a su teléfono celular de forma gratuita.