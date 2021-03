El puertorriqueño Ángel Soto dirigirá nueva película de “Transformers”

San Juan, 27 mar (EFE News).- El puertorriqueño Ángel Manuel Soto, quien en febrero se anunció que dirigirá “Blue Beetle”, la primera película de Warner Bros y DC Comics que tendrá a un latino superhéroe como protagonista, será también el director del próximo filme de “Transformes”.

Según publican este sábado en la web varias páginas especializadas en cine, el proyecto se encuentra en sus primeras etapas, y Marco Ramírez, co-creador de la serie de televisión “The Defenders”, será el “showrunner” (máximo responsable de una serie) de la nueva película de Paramount.

Ramírez, igualmente, creará algo independiente que no necesariamente conectará con las películas de “Transformers”, dirigidas por Michael Bay.

Bay dirigió “Transformers: Dark of the Moon” (2011), “Transformers: Age of Extinction” (2014) y “Transformers: The Last Knight” (2017), mientras que “Transformers: Bumblebee” (2018), la dirigió Travis Knight.

El anuncio del nuevo filme de “Transformers” da un año después de que Paramount anunciara que desarrollaba dos películas relacionadas con la serie animada de televisión.

La primera sería escrita por James Vanderbilt y la otra por Joby Harold.

Soto ha despegado su carrera luego del proyecto “Charm City Kings”, una adaptación del documental “12 O’Clock Boys”, que se presentó en la plataforma HBO Max y ganó un premio especial del jurado en el Festival de Cine de Sundance 2020.

Tras este proyecto, a finales de febrero pasado se anunció que Soto dirigirá “Blue Beetle”.

Este largometraje se centrará en el hispano Jaime Reyes, una de las 3 identidades que ha tenido en los cómics Blue Beetle, un superhéroe con extraordinarios poderes derivados de un escarabajo.

Esta nueva película será la primera con un protagonista hispano de las que forman el universo cinematográfico que Warner Bros. está articulando sobre las historias de DC Comics.

No obstante, “Suicide Squad” (2016) sí tuvo a un personaje secundario de origen latino llamado El Diablo y que interpretó el actor Jay Hernández.

El productor ejecutivo de “Blue Bettle”, que se estrenará en los cines para el otoño de este año, es Zev Foreman de Warner Bros.

Blue Beetle fue creado por Charles Wojtkowski para Fox Comics en 1939 como el “alter ego” de Dan Garrett, un policía que usa vitaminas experimentales para desarrollar superpoderes.

Algunas de las primeras películas de Soto fueron “El Púgil” y “La granja”, esta segunda presentada en el V Festival Internacional de Cine de Aruba en 2015.