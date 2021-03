Biden anuncia que tiene intención de presentarse a la reelección

Washington, 25 mar (EFE News).- El presidente, Joe Biden, dijo este jueves que tiene intención de presentarse a la reelección en los comicios de 2024 y aseguró que le gustaría que la actual vicepresidenta, Kamala Harris, siguiera siendo su compañera de candidatura.

“Mi plan es presentarme a la reelección. Esa es mi intención”, dijo Biden durante su primera rueda de prensa desde que llegó al poder el 20 de enero.

No obstante, posteriormente aclaró que nunca en su vida ha podido hacer planes con una antelación de cuatro años o tres años y medio.

En concreto, visiblemente frustrado por las preguntas de los periodistas para que diera más detalles sobre sus planes, Biden replicó: “Miren, no sé de dónde vienen chicos. Yo le tengo mucho respeto al destino y no soy capaz de hacer planes con seguridad con una antelación de cuatro años o tres años y medio”.

El mandatario, además, dijo que espera que Harris sea su compañera de fórmula como aspirante a la Vicepresidencia en 2024 y aseguró que está siendo una “gran socia”.

Sin embargo, no contestó a una pregunta sobre la posibilidad de enfrentarse en 2024 al expresidente Donald Trump (2017-2021), al que ya venció en los comicios del año pasado y quien ha abierto la puerta a presentarse a los próximos comicios presidenciales.

“No tengo ni idea de si habrá un Partido Republicano para entonces”, se limitó a decir Biden.

Durante la campaña presidencial de 2020, el presidente, de 78 años, se había descrito a sí mismo como un candidato “puente” que serviría para pasar la batuta a “nueva generación de líderes”, por lo que muchos analistas habían apuntado a la posibilidad de que solo estuviera en la Casa Blanca por un mandato de cuatro años.

Si se presentara a la reelección en 2024, y ganase, Biden iniciaría su segundo mandato con 82 años.

Biden ya es, en cualquier caso, el mandatario de más edad en llegar a la Casa Blanca en la historia de EE.UU.