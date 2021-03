Activistas convocan a un Día Sin Inmigrantes el 30 de abril

Chicago (IL), 10 mar (EFE News).- Gritando “¡Ahora o Nunca! ¡Papeles Para Todos!”, miembros de una organización defensora de los inmigrantes en Chicago hizo un llamado al país para que el próximo 30 de abril ningún inmigrante, ya sea joven o adulto, salga a trabajar o ir a estudiar a las universidades o secundarias.

El propósito, dijo el líder Carlos Arango, del Frente Nacional de Inmigrantes, es llevar a cabo un Día Sin Inmigrantes a nivel nacional para mostrar la fuerza y el impacto de los inmigrantes en el país.

“También es para enviar un mensaje a la nación de que el presidente Joe Biden cumpla sus promesas a los inmigrantes y se logre una reforma migratoria para todos. Es tiempo de hacer historia”, recalcó Arango durante una rueda de prensa en el barrio Pilsen de Chicago.

El activista leyó una letanía de acciones emprendidas contra los inmigrantes bajo la pasada Administración del republicano Donald Trump, que Arango suplicó no se repitan. Entre esas acciones citó la separación de familias, el enjaulamiento de niños migrantes, la deportación de indocumentados sin antecedentes penales y la práctica de hacer a los solicitantes de asilo permanecer en un tercer país.

“Queremos que Biden establezca una nueva política migratoria”, declaró Arango, quien estuvo acompañado por otros líderes hispanos.

Luis Narváez, otro activista, dijo que ya es tiempo de que el país legalice a los cerca de 700.000 jóvenes “soñadores” que, amparados bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), han estado esperando “ya casi por veinte años a que les muestren un camino a la ciudadanía”.

A una pregunta de Efe sobre si confía en que para Biden la situación de los soñadores es una prioridad, como ha dicho el presidente, Narváez contestó: “No lo doy por hecho; he aprendido a través de los años a no confiar de ninguna promesa”.

“Vuelvo a repetir: llevamos ya como veinte años esperando una oportunidad para estos jóvenes; ya es hora de premiar sus logros en las universidades”, agregó.

Nelson Benítez, del grupo Asociación de Ecuatorianos Unidos, dijo a Efe que es hora “de que por fin haya una reforma migratoria” que abarque a los 11 millones de indocumentados que viven en el país sin un estatus legal.

“Sin un estatus social, digamos legalización, no hay manera para todas estas personas de avanzar,” dijo Benítez, quien hizo un llamado a todos los inmigrantes ecuatorianos del país a sumarse el 30 de abril a un Día Sin Inmigrantes y permanecer en casa.

Interrogado por Efe sobre si piensa que los inmigrantes están dispuestos a perder un día de trabajo para mostrar su fuerza durante la pandemia de covid-19 y cuando mucha gente, incluyendo inmigrantes hispanos, están sin trabajo, Arango dijo que sí.

Afirmó que ha recibido muestras de apoyo de lugares como California y Arizona y que además un grupo de apoyadores en Ciudad de México protestará ese día frente a la embajada estadunidense.

“Esta será una acción que no obliga a la gente a salir a marchar, solamente a quedarse en casa ese día. Nuestro lema es Ahora o Nunca, Papeles Para Todos”, acotó.