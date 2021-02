La FDA advierte sobre limitaciones y fallas de los oxímetros de pulso

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 22 feb (EFE News).- La Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) está informando a los pacientes y a los proveedores de atención médica que, aunque los oxímetros de pulso son útiles para estimar los niveles de oxígeno en sangre, estos aparatos tienen limitaciones y no son exactos en todos los casos.

La advertencia de la FDA dada este fin de semana considera informes recientes que identificaron que los oxímetros de pulso, instrumentos que se colocan en el dedo para medir el oxígeno en sangre y muy habituales en la evaluación de enfermos de covid-19, registran errores mucho más a menudo en pacientes con un color de piel más oscuro.

La investigación a la que se refiere la FDA fue desarrollada por un equipo de la Universidad de Michigan tras detectar mediciones poco consistentes con otros métodos en numerosos pacientes con covid-19 del área de Detroit, muchos de ellos afroamericanos.

Los oxímetros de pulso utilizan rayos de luz a través del dedo del paciente para detectar el nivel de oxígeno en su sangre y los investigadores sospechan que los fallos se deben a la forma en que la piel más oscura absorbe esa luz.

“Los oxímetros de pulso tienen limitaciones y un riesgo de inexactitud en ciertas circunstancias que se deben considerar”, resalta el comunicado de la FDA.

“Los pacientes con afecciones como la covid-19 que controlan su afección en el hogar deben prestar atención a todos los signos y síntomas de su afección y comunicar cualquier inquietud a su proveedor de atención médica”, alerta.

Aunque no es el único indicador, las mediciones del oxígeno en sangre que se hacen con los oxímetros son un elemento habitual a la hora de decidir si, por ejemplo, un paciente de covid-19 debe ingresar en un hospital.

En su aviso, la FDA añadió una lista de recomendaciones para los usuarios de los oxímetros, alertando que “los productos de venta libre que se pueden comprar en la tienda o en línea no están destinados a fines médicos”.

También alentó a los consumidores a que “no confíen únicamente en un oxímetro de pulso para evaluar su estado de salud o nivel de oxígeno”.

“Solo un proveedor de atención médica puede diagnosticar una afección médica como la hipoxia (niveles bajos de oxígeno)”, agregó la FDA.