Wentz se despide de Eagles con quienes tuvo un “viaje increíble”

Filadelfia (EE.UU.), 20 feb (EFE).- Calificando sus cinco años con el equipo como “un viaje increíble”, el mariscal de campo Carson Wentz se despidió de los Eagles de Filadelfia, de sus ex compañeros y de la ciudad sede del equipo.

Wentz publicó una publicación en su cuenta de Instagram un día después de que fuentes de la liga dijeran que fue cambiado a los Colts de Indianápolis por una selección de tercera ronda de 2021 y una selección de segunda ronda condicional de 2022 que podría convertirse en una primera ronda.

El mariscal de campo dijo que “Cuando se cierra un capítulo, comienza otro”.

En Indianápolis, Wentz se reunirá con el entrenador en jefe de los Colts, Frank Reich, su ex coordinador ofensivo en Filadelfia, y ayudará a llenar el vacío dejado por el retiro de Philip Rivers.

Es probable que los Eagles recurran a Jalen Hurts, aunque también tienen la intención de generar competencia para él, ya que no se espera que el puesto titular vaya automáticamente al mariscal de campo de segundo año.

Trading Wentz marca el final de un capítulo y un año inesperado con los Eagles, tras pasar de ser un ex candidato a Jugador Más Valioso (MVP) a respaldar a Hurts, una selección novato de segunda ronda en 2020, mientras que su relación con el ex entrenador en jefe de los Eagles, Doug Pederson, se desintegró.

Wentz quería salir de Filadelfia a pesar de que los Eagles contrataron al ex coordinador ofensivo de los Colts, Nick Sirianni, como su nuevo entrenador en jefe.

Reich, quien ha sido el entrenador en jefe de los Colts los últimos tres años, fue el coordinador ofensivo de Filadelfia durante las dos primeras temporadas de Wentz en la NFL en 2016 y 2017.

Con Reich al mando, Wentz tomará las riendas de un ataque de los Colts que ocupó el décimo lugar en la NFL en ofensiva total y el noveno en anotaciones la temporada pasada.