Iglesia católica mexicana pide hacer un lado el egoísmo ante la covid-19

México, 21 feb (EFE News).- Casi un año después de que se registrase el primer caso de covid-19 en México, que a la fecha suma más de 178.000 muertos y poco más de 2 millones de contagios, la Iglesia Católica mexicana hizo un llamado a hacer a un lado el egoísmo.

En su editorial dominical del semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México apuntó que todos los mexicanos cuentan con un familiar, amigo o conocido que ha perdido a un ser querido a causa del coronavirus, por lo que dijo que a causa de esta pandemia, ha habido mucha tristeza, muchas lágrimas y dolor.

“Y cada uno de nosotros, ¿qué hemos hecho ante ello?, ¿cuál ha sido nuestro rol? y ¿qué tanto hemos contribuido, desde lo que nos toca, para reducir el impacto de esta crisis global?”, cuestionó.

Por ello pidió a gobernantes, políticos, empresarios, padres de familia, jóvenes, líderes de opinión y influencers y a la Iglesia en general, que dejen a un lado el egoísmo, y citó las palabras del Papa Francisco, que ha calificado este antivalor, como un “virus” más letal que la covid-19.

“Este “virus” se transmite al pensar que el mundo será mejor si me va mejor a mí, o que la pandemia pasará si me va bien a mí”, afirmó.

El organismo exhortó a “sacudirse por dentro” y llamó a eliminar las desigualdades “a recordarnos que no hay diferencias ni fronteras entre quienes sufren, que todos somos iguales, vulnerables y especialmente valiosos”.

Indicó que se debe actuar con generosidad y “abrir la mente y el corazón para escuchar al otro” y aseguró que se debe tomar en cuenta la voz y las necesidades de los demás.

Del mismo modo, dijo que la fraternidad es el verdadero remedio a la pandemia y a muchos otros males que han golpeado a la humanidad y afirmó que en palabras del Papa Francisco “la fraternidad y la esperanza son como medicinas que hoy el mundo necesita, junto con las vacunas”.

Subrayó que se debe hacer todo lo que está en las manos “por actuar en equipo y salvarnos juntos”.