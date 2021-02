Danna Paola confiesa que fue drogada por varios hombres en Madrid

México, 15 feb (EFE News).- Con la intención de concienciar a hombres y mujeres sobre el peligro que puede traer el confiar en extraños, la cantante mexicana Danna Paola confesó una dolorosa experiencia que vivió en la que varios hombres la drogaron durante el periodo de grabaciones de la serie “Élite” en Madrid.

“No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital”, aseguró la actriz en un programa digital transmitido por Youtube.

Danna relató que luego de vivir una fuerte depresión en Madrid, decidió salir a cenar con un amigo que la había visitado desde México.

En el restaurante los dos conocieron a tres hombres latinos con los que decidieron entablar una conversación, pero sin que la cantante se diera cuenta la drogaron e intentaron abusar de lella en los minutos en que su amigo la dejó para ir al baño.

“De repente me dice (uno de los hombres), ‘¿este era tu vaso no?’, y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos ‘weyes’ empezaron a quererse sobrepasar de la situación”, relató.

Afortunadamente la cantante de “Mala fama” logró llegar a su casa con ayuda de su amigo, pero poco tiempo después fue ingresada al hospital aunque relató que no hubo mayor complicación al respecto.

“Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar’. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás”, afirmó.

En el programa Danna también contó lo duro que ha sido para ella llegar hasta donde está y que aunque recuerda haber tenido una infancia feliz, tuvo varios momentos complicados en los que fue víctima de “bullying” (acoso) en la escuela.

La actriz también expresó lo mucho que le dolieron las críticas hacia su cuerpo luego de que una empresa de productos de cabello la llamara “gorda” tras haber grabado un comercial y que es una de las razones que la inspiró a escribir su canción “Me, Myself”.

“Empezaron a crear en mí una inseguridad que yo no tenía, fue este constante rechazo hacia mi persona, tenía cero amor propio y mi prioridad era verme bien, ya no actuar, ni cantar”, confesó.

La cantante también expresó sus experiencias en cuanto a sus relaciones sentimentales y que actualmente se siente lista para amar.

“Tengo el corazón pleno, estoy feliz, estoy en un momento de mi vida muy ‘chingón’ y justo todo lo que viví me hizo entender lo que hoy en día quiero con una persona en una relación sin perder el piso”, apuntó.