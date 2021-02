Los CDC recomiendan reabrir las escuelas con uso obligatorio de mascarillas

Tweet on Twitter

Los Ángeles, 12 feb (EFE News).— Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron este viernes reabrir las escuelas en el país con uso obligatorio de mascarillas y estrictas normas de distanciamiento social entre alumnos y profesores.

La guía de los CDC también subraya la necesidad de cumplir con estándares elevados de limpieza de las instalaciones, higiene personal y el rastreo de contactos en caso de detectar positivos por la covid-19.

Esta hoja de ruta, según los CDC, abrirá el camino a que 55 millones de estudiantes de las escuelas públicas del país regresen a clase con niveles de máxima seguridad.

“Nuestro objetivo es que los niños regresen a la escuela. La escuela debe ser de los últimos lugares en ser cerrados y los primeros en abrir”, señaló en una rueda de prensa la directora de los CDC, Rochelle Walensky.

Sin embargo, recordó que la guía para reabrir las escuelas emitida este viernes por los centros que dirige es “una recomendación, no una obligación”.

“Nuestro objetivo es asegurarnos de que los niños regresen a la escuela y lo hacemos tanto por la seguridad de los niños como de los maestros”, agregó Walensky.

Por otro lado, la directora explicó que pese a que las reaperturas no deberían estar sujetas a que los maestros estén vacunados, sí es “importante” que los estados den prioridad a los profesores y personal escolar para que la vuelta a las clases sea más segura.

Este regreso a las aulas no ha estado exento de polémica en las últimas semanas, ya que los sindicatos laborales de profesores han denunciado que temen por la seguridad de sus miembros.

La recomendación de los CDC llega después de unos días en los que el Gobierno del presidente, Joe Biden, había sido criticado por su inacción sobre la reapertura escolar.

Y esto pese a que una de las grandes prioridades de Joe Biden en sus primeros 100 días de gobierno es la reapertura de las escuelas en medio de la pandemia de coronavirus.