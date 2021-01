Más de 82.000 personas han desaparecido en México entre 2006 y 2021

México, 29 ene (EFE News).- Entre 2006 y enero de 2021 más de 82.000 personas han desaparecido en México y se siguen sumando casos, informó este viernes el subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas.

Durante la conferencia matutina desde el Palacio Nacional, el funcionario señaló que esta circunstancia se debe al “incremento en la confrontación entre grupos delictivos en diversas regiones del país”.

Detalló que en el periodo de 2006 a diciembre de 2020 se han ubicado 80.517 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas en el país, aunque es un dato que se actualiza varias veces al día por lo que hasta este 29 de enero hay 82.888 denuncias al respecto.

No obstante, Encinas destacó que en 2020 se registró una disminución del 22,39 % en el número de denuncias por desaparición respecto a 2019.

Refirió que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, las autoridades mexicanas recibieron 37.807 denuncias de desaparición, pero 56,4 % de ellas fueron localizadas, la mayoría de ellas con vida.

Afirmó que se registró una reducción en el hallazgo de fosas clandestinas y en los cuerpos recuperados.

“A pesar de que se mantiene la existencia de este fenómeno delictivo, hay que señalar que en 2020 se registró una disminución de 33 % en el número de fosas clandestinas y una reducción de casi 18 % de los cuerpos recuperados”.

Detalló que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020 se han recuperado 2.395 cuerpos y casi el 22 % de ellos han regresado con sus familias de manera digna.

“Quiero reconocer que se ha mejorado de manera sensible y ha habido una mejor calificación de los trabajos de las Fiscalías de los estados en los trabajos de identificación y de regreso de los cuerpos recuperados con sus familias”, apuntó.

Afirmó que el fenómeno de las desapariciones se recrudeció después de 2006, tras el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico, durante la Administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

Expresó que bajo el argumento de que eran daños colaterales de dicha guerra “comenzaron con delincuentes y acabaron dañando a toda la sociedad”, sentenció.

Y subrayó que la política del sexenio de Calderón cometió no solo errores sino “abusos y omisiones” al respecto.

DESAPARECIDOS SON PRIORIDAD

La ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó que en los últimos dos años la prioridad número uno del Gobierno federal ha sido la búsqueda de personas porque es un daño irreparable para sus seres queridos y la sociedad.

Dijo que esa es la tarea de la Comisión Nacional de Búsqueda, “nada de lo que hagamos será suficiente, pero vamos a intentar todos los medios para que ningún crimen quede impune”.

Afirmó que las personas desaparecidas tienen el derecho a ser buscadas. “Es un derecho humano, y repetimos, es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar”, subrayó.

Expuso también que es prioridad atender los conflictos en el territorio nacional, sobre todo en donde hay violaciones graves a los derechos humanos.

Afirmó que Encinas dará atención especial para atender a los pobladores de la zona triqui en el estado de Oaxaca y para resolver el conflicto que ocurre en aquella región.