Se abren esta semana cuatro centros de vacunación masiva en nuestro estado

Washington State Department of Health

El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH), con la ayuda de la Guardia Nacional de Washington y socios locales del sector privado, abrirá esta semana cuatro centros de vacunación masiva en el estado. ¿Dónde se encuentran estos centros de vacunación? Están en Kennewick, Ridgefield, Spokane y Wenatchee. Estamos preparando estos centros de vacunación para aplicar rápidamente la vacuna en todo el estado de Washington. Las vacunas en estos centros serán aplicadas sólo con cita previa y están disponibles para las personas que son elegibles, según la Fase 1A o 1B-1. Asegúrese de registrarse con anticipación antes de visitar cualquiera de estos centros. Todos los centros de vacunación tendrán acceso a lineas de intérpretación telefónica, y algunos de estos lugares contarán con personal bilingüe.

Nuestro objetivo inicial es contar con suficientes vacunas para aplicar aproximadamente 500 vacunas por día en cada centro. Al inicio, la cantidad de vacunas será menor, pero rápidamente aumentaremos hasta llegar a ese objetivo. Habrá un número limitado de citas disponibles al principio, y algunos centros alcanzarán su mayor capacidad rápidamente durante la primera semana. Pero no se desanime si no puede conseguir una cita durante esta primera semana. Tendremos la capacidad de facilitar muchas más citas en cuanto que haya más vacunas disponibles.

¿Cómo me registro para recibir mi vacuna en uno de estos centros?

Para obtener una vacuna primero confirme que es elegible utilizando la herramienta web Encuentra tu fase en español. Una vez que haya confirmado que es elegible, el siguiente paso es hacer una cita. Para obtener información sobre cómo hacer una cita en uno de estos sitios, visite la página de vacunación masiva (solo en inglés) del Departamento de Saludpara obtener instrucciones. Es importante saber que cada centro de vacunación está utilizando actualmente un sistema de registro diferente.

Siga el siguiente enlace para programar una cita según su ubicación:

Spokane

Región de Spokane: Abierta todos los días. De lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los días sábados y domingo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Regístrese aquí (solo en inglés)

Ridgefield

Clark County Fairgrounds: De martes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Regístrese aquí (solo en inglés) o llame al 1–800–525–0127, y presione #

Wenatchee

Town Toyota Center: De martes a sábado, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Registrarse aquí (en español) o llame al 1–800–525–0127, y presione #

Kennewick

Tri-Cities Fairgrounds: De martes a sábado, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Registrarse aquí (en español) o llame al 1–800–525–0127, y presione #

En Ridgefield, Wenatchee y Kennewick le aplicarán la vacuna Pfizer BioNTech y en Spokane le darán la vacuna Moderna. Puede encontrar más información sobre otros centros de vacunación en Washington que están abiertos al público en la página del Departamento de Salud DOH de lugares de vacunación (solo en inglés).

¿Quién paga el costo de administración de vacunas?

El gobierno federal cubrirá todo el costo de la vacuna. No deben cobrarle nada, ni debe recibir una factura por la vacuna COVID-19. Esto corresponde a todas las personas, ya sea que tengan seguro de salud privado, Medicaid, Medicare o que no están aseguradas.

¡Antes de ir!

Haga una cita. Los centros de vacunación no aceptarán visitas sin cita previa.

Vaya con su mascarilla. Es obligatorio. Si no tiene una mascarilla, se le proporcionará una.

Llegue puntualmente a la cita a la hora programada.

Conduzca cuidadosamente si es que hay clima inclemente y siga la señalización sobre el tránsito y el estacionamiento en cada sitio.

¿Y si no puedo confirmar mi elegibilidad por Encuentra tu fase, que se puede hacer?

Tenga presente que las clínicas, las farmacias, y los proveedores de salud también están ofreciendo la vacuna. Si un proveedor de salud o una farmacia le contacta con la oportunidad de ponerse la vacuna, hágalo. No postergue el momento para vacunarse.

También puede llamar a la línea directa de asistencia del estado para la COVID-19 al 1–800–525–0127 o al servicio de 211 para confirmar su elegibilidad y para obtener información sobre cómo hacer una cita.

Más información

Manténgase atento a nuestro blog para obtener más información sobre cómo puede ayudar a detener la propagación de COVID-19. Regístrese para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos artículos. Envíe correo electrónico a bienestar@doh.wa.gov con preguntas y sugerencias sobre publicaciones en el blog.

Visite coronavirus.wa.gov,el sitio web COVID-19 del estado de Washington, para obtener más información, estadísticas y recursos actuales que le ayudarán a mantenerse sano y a su familia también. Haga clic aquí para leer las publicaciones más recientes del Departamento de Salud del estado de Washington.

Si tiene preguntas o inquietudes sobre la COVID-19, encontrará respuestas en el sitio web del Departamento de Salud del estado de Washington. Si desea asistencia en su idioma, comuníquese con nuestro centro de llamadas al 1–800–525–0127 (presione #). El centro está disponiblede lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. y los fines de semana de 6 a.m. a 10 p.m. Ofrecemos asistencia en varios idiomas. Tenga en cuenta que este centro de llamadas no puede acceder a los resultados de la prueba COVID-19. Para consultas o resultados de pruebas, comuníquese con su proveedor de atención médica.Biene