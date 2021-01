Biden va a ser presidente más europeísta de la historia de EE.UU, dice asesor

Washington, 21 ene. (EFE News).- El demócrata Joe Biden va a ser el presidente más europeísta de la historia de Estados Unidos, dijo este jueves a Efe el exasesor de la campaña electoral del mandatario, el español Juan Verde.

Verde (1971, Telde, Gran Canaria), que actualmente es asesor del Partido Demócrata y que en el pasado fue subsecretario adjunto para Europa y Eurasia del Departamento de Comercio del Gobierno de Barack Obama (2009-2017), auguró que Biden va a abrir una nueva etapa en los lazos entre EE.UU. y la Unión Europea (UE).

“Creo categóricamente que Biden va a ser el presidente más europeísta en la historia de EE.UU. ¿En qué me baso? Primero, en su historia como miembro del Comité de Asuntos Exteriores en los 40 años que estuvo en el Senado, su conocimiento profundo de la idiosincrasia europea, conoce a los actores políticos, a los actores económicos europeos”, subrayó.

A este factor se suman, según Verde, los miembros del equipo de Biden, entre ellos sus elegidos para dirigir la cartera de Exteriores, Antony Blinken, y la de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, todos “europeístas”.

FORTALECER LA RELACIÓN TRASATLÁNTICA

Y es que “ante el nuevo panorama mundial que se empieza a dibujar, de dos grandes polos -EE.UU. y China-, donde hay un frente común y una amenaza común para los europeos, que es Rusia; donde estamos no ante una amenaza, pero nos enfrentamos a economías emergentes, como Rusia, la India y Brasil, yo creo que la clave de la política exterior es el fortalecimiento de la relación trasatlántica”, opinó.

A su juicio, puede haber oportunidades de colaboración en todos los frentes, aunque destacó el de la sostenibilidad y las nuevas tecnologías.

El acercamiento a Europa supondrá un cambio de política respecto a la Administración del antecesor de Biden, Donald Trump, que se distanció de los aliados tradicionales.

De hecho, nada más ser investido el miércoles, el demócrata ya quiso marcar un cambio de tono desde el principio y publicó una batería de 17 órdenes ejecutivas para revocar medidas adoptadas por el anterior presidente, y que dan idea de lo que serán los primeros 100 días del mandato de Biden.

Para Verde, las prioridades en estos cien primeros días se pueden dividir en tres categorías: la pandemia, es decir, “gestionar e intentar poner bajo control una situación que es francamente preocupante”; la recuperación económica, en la que se enmarca su plan de sacar adelante un nuevo paquete de estímulo por valor de 1,9 billones de dólares; y, de cara al exterior, recuperar la credibilidad de EE.UU.

EL G20 EN WASHINGTON

“Podemos esperar una reunión del G20 aquí en Washington relativamente pronto, la idea que ha dicho Biden es de asegurar y confirmarle a la comunidad internacional y a los aliados que hay un nuevo rumbo para EE.UU., que volvemos a creer en el multilateralismo”.

“Y la idea de esa reunión que se va a crear -siguió- es un poco de cómo fortalecer la democracia y cómo fomentar la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Son las tres patas de esa gran cumbre mundial que se va a llevar a cabo”.

En paralelo, aparte de luchar contra la pandemia y la recuperación económica dentro del país, Biden se enfrenta al reto de unir a un EE.UU. muy dividido y profundamente polarizado.

En ese sentido Verde afirmó que sus contactos dentro del Partido Demócrata insisten en que no se debería cometer el mismo error que durante el Gobierno de Obama, con mayoría progresista en el Congreso y el Senado, y que el propio exmandatario reconoció en sus memorias, al ver que se perdió mucho tiempo intentando llegar a consensos con los republicanos en vez de actuar rápido y de manera contundente.

UN FRENTE COMÚN FRENTE AL ENEMIGO COMÚN

Al mismo tiempo, la estrategia de Biden va a ser “más comunicación y acercamiento a ese segmento de la población que no comulga con nosotros, con un objetivo: históricamente no hay mejor forma de unir un país que un frente común, que un enemigo común”, remarcó Verde.

En ese sentido auguró que va a haber una labor titánica por parte de la Administración de Biden “de pintar lo que realmente es” y de mostrar que el enemigo común es, por encima de si uno es republicano o demócrata, la grave crisis sanitaria y económica.

Sea como fuere, Biden ya ha adelantado que será un presidente de transición, que Verde considera que será “una transición generacional”.

“Yo creo que lo que vimos ayer en su discurso es que es el hombre correcto en el momento correcto, no se me ocurre hoy pensar en ningún otro hombre o mujer de los 18 candidatos (a la nominación demócrata para la Presidencia del país) que había antes, que podría llevar al país a donde tiene que llegar, a la reconciliación, a la unidad, al acercamiento de posturas”, indicó.