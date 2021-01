Covid: Cinco razones para seguir usando máscara después de vacunarse

Tweet on Twitter

Washington, 15 ene (KHN vía EFE News).- Como médica de emergencias, la doctora Eugenia South fue parte del primer grupo de personas en recibir la vacuna contra la covid-19. Tuvo su segunda dosis a principios de enero, incluso antes que el presidente electo Joe Biden.

Así y todo, South dice que no tiene apuro por dejar de usar máscara. “Honestamente, no creo que vuelva a estar sin máscara en el trabajo”, dijo South, quien es directora del Urban Health Lab de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. “No creo que me sentiría segura”.

Aunque las vacunas contra la covid-19 son altamente efectivas, South planea seguir usando máscara dentro y fuera del hospital.

Expertos en salud dicen que hay buenas razones para seguir el ejemplo de esta doctora.

“El uso de máscaras y el distanciamiento social deberán continuar en el futuro, hasta que tengamos cierto nivel de inmunidad colectiva”, dijo el doctor Preeti Malani, oficial de salud jefe de la Universidad de Michigan. “Las máscaras y el distanciamiento están aquí para quedarse”.

Malani y otros expertos en salud explican cinco razones: