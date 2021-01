La mayoría de los estadounidenses repudia el asalto al Congreso

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Washington, 15 ene (EFE News).- La gran mayoría de los estadounidenses repudia el asalto al Congreso perpetrado por seguidores de Donald Trump el 6 de enero y el 57 % opina que el presidente es su responsable, según una encuesta del diario The Washington Post y la cadena de televisión ABC publicada este viernes.

En términos generales, nueve de cada diez encuestados reprueba la insurrección que resultó en la muerte de un agente de la Policía del Congreso y cuatro asaltantes del Congreso y dejó decenas de personas heridas.

Los manifestantes respondieron a la incitación de Trump para impedir que el Congreso diera la certificación definitiva a la victoria del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, en las elecciones de noviembre, en las que, según reitera el presidente sin lograr demostrarlo, fue víctima de un fraude.

La encuesta encontró que el grado de repudio varía según la afiliación política de los encuestados, con un 98 % entre los demócratas, un 80 % entre los republicanos y un 89 % de los votantes independientes.

El repudio llega al 98 % entre los latinos, el 94 % entre los afroamericanos y el 87 % entre los blancos en la encuesta realizada el 10 de enero entre 1.002 adultos y que acepta un margen de error de 3,5 puntos porcentuales.

El 62 % de los encuestados opinó que no hay evidencias sólidas de fraude electoral generalizado comparado con el 31 % que cree, todavía, que la derrota electoral de Trump es resultado de ese fraude.

El 66 % de los entrevistados cree que Trump actuó de manera irresponsable desde la elección con sus repetidas alegaciones sobre irregularidades en la votación.

El 56 % de los votantes encuestados cree que el Congreso debería destituir a Trump inhabilitándolo como futuro candidato a un cargo de elección popular, en tanto que el 42 % de ellos cree que el Congreso no debería adoptar esa sanción.

La encuesta muestra que el 54 % de los estadounidenses cree que Trump debería ser encausado por el crimen de incitación a una revuelta.

El miércoles, la Cámara de Representantes aprobó con el apoyo de 226 legisladores demócratas y 10 republicanos el inicio de un juicio político contra Trump por su responsabilidad en el asalto al Congreso.

Hace un año, Trump fue absuelto en un primer juicio político celebrado en el Senado acusado de presionar a Ucrania en una conspiración para perjudicar al que luego fue su rival electoral, Joe Biden.