La expectativa de vida de los latinos se redujo tres años debido a la covid

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Los Ángeles, 14 ene (EFE News).- La expectativa de vida de los latinos disminuyó en 3,05 años y se situó en los 78,77 años debido a la gran incidencia de la pandemia del coronavirus en esta comunidad, según un estudio presentado este jueves.

El análisis elaborado por la Universidad del Sur de California (USC) encontró que la pandemia también redujo en 2,1 años la expectativa de vida de los afroamericanos, que quedan con un promedio de 72,78 años.

Para los blancos no hispanos la expectativa de vida disminuyó igualmente, pero en una proporción mucho menor, de sólo 0,61 años y para quedar en un promedio esperado de 77,84 años.

“El desproporcionado efecto de la pandemia de la covid-19 en la expectativa de vida de los latinos y los afroamericanos probablemente tiene que ver con una mayor exposición a través de sus lugares de trabajo o los contactos con la familia extendida”, anotó Theresa Andrasfay, autora del estudio.

Andrasfay, miembro de la Escuela de Gerontología Leonard Davis de USC, considera que estos dos factores se agregan a “recibir un servicio de salud más deficiente, lo que lleva a más infecciones y peores resultados”.

El efecto especialmente devastador de la pandemia en los latinos, que presentan una expectativa de vida mayor que los blancos no hispanos -un fenómeno conocido como la “Paradoja Latina”- llevó a que perdieran “la ventaja de sobrevivencia de más de tres años” que ahora queda reducida a menos de un año, destaca el reporte.

“Esta gran disminución en la expectativa de vida de los latinos es especialmente impactante teniendo en cuenta que ellos tienen índices más bajos que los blancos y los afroamericanos en la mayoría de las condiciones crónicas que son factores de riesgo para el COVID 19”, señaló Noreen Goldman, coautora del informe.

La mayor reducción tanto en latinos como en afroamericanos, se debe en parte “al desproporcionado número de muertes en edades jóvenes de estos grupos”, agregó Goldman, profesora de Demografía y Asuntos Públicos de la Universidad de Harvard.

La investigadora concluyó que los resultados del estudio muestran la necesidad de “comportamientos y programas de protección para reducir la exposición al potencial riesgo viral entre los más jóvenes que puede que no se perciban a sí mismos como en alto riesgo”.

El estudio publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS) utilizó información del Instituto para Evaluación y Medidas de Salud, y comparó las expectativas de vida de la población estadounidense al nacer y a los 65 años, en modelos con y sin el coronavirus.