1er asesinato del año en Seattle en Seward Park; los homicidios aumentaron 61% en 2020

SEATTLE – El primer asesinato del año en Seattle ocurrió en Seward Park el jueves por la mañana. Un corredor encontró el cuerpo de la mujer cerca de la intersección de Lake Washington Boulevard South y South Orcas Street. La policía ha dado a conocer escasos detalles, pero dijo que cree que la muerte es sospechosa y lo llaman homicidio.

Los oficiales dijeron el jueves por la noche que arrestaron a un hombre de 23 años por el asesinato después de contactarlo para una parada de tráfico, pero no dijeron cómo murió la víctima. La muerte de la mujer se produce después de que los homicidios aumentaran un 61% en Seattle el año pasado.

El jefe de policía de Seattle, Adrian Díaz, dijo que 50 personas fueron asesinadas en Seattle en 2020, en comparación con 31 asesinatos en 2019. (Un portavoz del Departamento de Policía de Seattle dijo que Crime Dashboard en el sitio web de la ciudad aún no estaba actualizado. Hasta el jueves, todavía indicaba 47 casos de “asesinato y homicidio no negligente”).

“Este fue el mayor número de asesinatos en 26 años. Esto es inaceptable y no podemos tolerar este nivel de violencia ”, dijo Díaz. Las tasas de homicidios de Seattle se mantuvieron bastante constantes durante la última década antes del fuerte aumento en 2020. “No hay una explicación clara. Pero sí sé que el departamento está trabajando para disminuir la violencia”, dijo Díaz. Jeff Asher de AH Datalytics, quien también es un ex analista de la CIA, compiló datos de homicidios en las principales ciudades del país. Dijo que las tasas de homicidios en promedio han aumentado alrededor del 36%.

“Esa es una tragedia además de toda una serie de tragedias que fue en 2020”, dijo Asher. Atribuye el aumento a las tensiones pandémicas, económicas y mentales, además de las tensiones sobre la vigilancia policial y la justicia social. “Es una coincidencia demasiado para no tener sentido. Exactamente cómo encaja eso sigue siendo una cuestión de incertidumbre ”, dijo. No está claro por qué la tasa de homicidios de Seattle aumentó mucho más que el promedio, aunque el número base más pequeño significa que cualquier cambio trae un cambio porcentual mayor. En perspectiva, Detroit, que es una ciudad más pequeña por población que Seattle, vio 275 personas asesinadas en 2019, en comparación con 31 en Seattle. Díaz agregó, “2020 fue un año como ningún otro. Por esa razón, no estoy poniendo mucho énfasis en la mayoría de las cifras de delitos