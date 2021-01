Secuestros en México cayeron un 39 % durante 2020, según una ONG

México, 13 ene (EFE News).- El número de secuestros en territorio mexicano bajó el 39 % en 2020 con 1.151 delitos registrados frente a los 1.887 del año anterior, informó este miércoles la organización Alto al Secuestro en su reporte anual.

“Traíamos normalmente cinco secuestros en promedio al día, hoy bajamos a cuatro secuestros precisamente porque tenemos una disminución en todo el año”, reconoció Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación, al presentar el informe.

El reporte contabilizó 3.217 secuestros en los dos primeros años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió en diciembre de 2018.

Esto es una disminución del 37,4 % ante los 5.144 secuestros de los primeros dos años del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), pero un aumento de 128,3 % respecto a los 1.409 delitos del mismo periodo del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

“Es importante verlo de manera retrospectiva para que no tengamos duda de cómo estamos. Hoy estamos peor que hace dos sexenios, pero estamos mejor si lo comparamos con el pasado, eso es importante”, comentó De Wallace.

Los 3.217 delitos implican 4.117 víctimas y 3.567 detenidos, detalló la organización.

Esto significa una tasa nacional de 2,86 víctimas por cada 100.000 habitantes, precisó el informe.

En estos últimos dos años, solo cinco entidades concentran el 56,3 % de los secuestros a nivel nacional: Veracruz con 680, Estado de México con 548, Ciudad de México con 290, Puebla con 150, y Morelos con 145.

Los municipios o alcaldías con mayor incidencia son Iztapalapa, en Ciudad de México; Xalapa, capital de Veracruz; Cancún, en Quintana Roo; Ecatepec, en Estado de México; Coatzacoalcos y Córdoba, en Veracruz, y Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

Solo en diciembre pasado, Alto al Secuestro documentó 79 crímenes de privación de la libertad, 93 víctimas y 99 detenidos, lo que implica reducciones mensuales del 8,1 %, 8,8 % y 40 %, respectivamente.

De Wallace también consideró histórico que por primera vez en muchos años hubo 10 estados que no reportaron ni un solo secuestro ese mes: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán.

Pese a celebrar los datos, la presidenta de la organización alertó que aún hay una “cifra negra”, al apuntar que en noviembre las autoridades dejaron fuera el 30 % de los secuestros que la asociación reportó.

También lamentó que el número de víctimas aún sea demasiado alto.

“Nos sigue pareciendo una cifra enorme, no importa si son 1.000, creo que no debe existir el secuestro y debemos seguir luchando por que esto vaya cada vez más abajo”, insistió De Wallace.